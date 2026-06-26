Törökország továbbra is hibátlan a házigazdák ellen – statisztikák

TÖRÖKORSZÁG–EGYESÜLT ÁLLAMOK

Auston Trusty nyitotta a gólok sorát. Az amerikai szerezte a 173. gólt az idei vb-n, ami új rekord, az eddigi csúcs 172 volt. 2022-ben Katarban 172, míg 1998-ban Franciaroszágban és 2014-ben Brazíliában 171 gól esett. Trusty a kilencedik amerikai játékos, aki világbajnokságon szerezte karrierje első válogatott gólját.

173 - هدف أوستون تروستي هو الهدف رقم 173 في كأس العالم 2026، وهو الرقم الأعلى في تاريخ أي نسخة من البطولة.



قياسي. 👏🤯 pic.twitter.com/A5GbWe7PWv — OptaArabi (@OptaArabi) June 26, 2026

Güler 21 évesen és 120 naposan talált be, ezzel ő lett minden idők legfiatalabb török vb-gólszerzője megdöntve Emre Belözoglu (21 év, 275 nap) rekordját.

21 - ABD filelerini havalandıran Arda Güler (21 yaş 120 gün), Emre Belözoğlu'nu (21 yaş 275 gün vs Kosta Rika) geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç Türk futbolcu oldu. Devirteslim. pic.twitter.com/lJaW1wlcHA — OptaCan (@OptaCan) June 26, 2026

Arda Güler révén már tíz gólt szerzett Real Madrid-játékos, ezzel a spanyolok a legeredményesebbek a mostani világbajnokságon. A madridiakat a Crystal Palace, a Sunderland és a PSG követi egyaránt hattal.

10 - El @realmadrid es el club que más goles suma entre todos sus jugadores de este @fifaworldcup_es (10 tantos), cuatro más que cualquier otro equipo (Crystal Palace, Sunderland y PSG). Calidad.#RealMadrid 💜🤍#mundialdefútbol2026 pic.twitter.com/SeYzf9GgLN — OptaJose (@OptaJose) June 26, 2026

Törökország első 62 lövéséből nem talált kapuba, az Egyesült Államok ellen viszont első két próbálkozása egyaránt gólt ért.

2 - 2026 Dünya Kupası'nda çektiği ilk 62 şutundan gol çıkaramayan Türkiye, ABD karşısındaki ilk iki şutunu da gole çevirdi.



Orkun Kökçü

Arda Güler



Rötar. pic.twitter.com/KsyFPVshGb — OptaCan (@OptaCan) June 26, 2026

Türkiye this World Cup:



0 goals on 32 shots vs Paraguay

0 goals on 30 shots vs Australia



Scored on their first shot of the game vs USA. pic.twitter.com/eIKZotORud — StatMuse FC (@statmusefc) June 26, 2026

Egyesült Államok az első félidőben 212 pontos passzt jegyeztek. Ez több, mint amit az ausztrálok (201) és a paraguayiak (96) teljesítettek ellenük az egész meccsen. Az amerikaiak a másodikak lettek, akik mindkét félidő első négy percében betalált egy vb-meccsen. Korábban erre csak Argentína volt képes 2014-ben Nigéria ellen. Sebastian Berhalter lett az első amerikai, aki egy vb-meccsen gólt és gólpasszt is jegyez.

5 - The #USMNT is the fifth team to score a goal in the opening four minutes of both the first and second half of a FIFA World Cup match and the first since Nigeria vs. Argentina in 2014.



Blitz. pic.twitter.com/g2Ui4MLDda — OptaJack⚽️ (@OptaJack) June 26, 2026

Törökország története során először nyert meg úgy vb-mérkőzést, hogy fordítania kellett. Kaan Ayhan (31 év, 228 nap) lett a második legidősebb török vb-gólszerző, csak Bülent Korkmaz (33 év, 22 nap) előzi meg ebben a rangsorban. A hosszabbítást nem számítva ez volt egyébként a török válogatott legkésőbb született gólja a világbajnokságokon. A 98. perces gólnak köszönhetően Törökország továbbra is hibátlan a házigazdák ellen. A törökok 2002-ben 1–0-ra verték Japán és 3–2-re Dél-Koreát.

1 - ABD karşısında 3-2 galip gelen Türkiye, Dünya Kupası'nda mağlup duruma düştüğü bir maçı ilk kez kazandı. Teselli. pic.twitter.com/1p2CElcq6n — OptaCan (@OptaCan) June 26, 2026

A mérkőzés legfontosabb statisztikai mutatói

Türkiye 3-2 United States



Türkiye get three goals from deep in the US box to head home with three points. pic.twitter.com/qKFdza2ZmG — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 26, 2026

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