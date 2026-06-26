Nemzeti Sportrádió

Törökország továbbra is hibátlan a házigazdák ellen – statisztikák

B. A. P.B. A. P.
2026.06.26. 06:51
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Arda Güler gólja nyitotta a sort (Fotó: Getty Images)
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Egyesült Államok foci vb 2026 Törökország Paraguay Ausztrália statisztika
A labdarúgó-világbajnokság D-csoportjának 3. fordulójában Törökország 3–2-re verte az Egyesült Államokat, míg Ausztrália gól nélküli döntetlent játszott Paraguay ellen. Mutatjuk a két mérkőzés legfontosabb statisztikai mutatóit!

TÖRÖKORSZÁG–EGYESÜLT ÁLLAMOK

Auston Trusty nyitotta a gólok sorát. Az amerikai szerezte a 173. gólt az idei vb-n, ami új rekord, az eddigi csúcs 172 volt. 2022-ben Katarban 172, míg 1998-ban Franciaroszágban és 2014-ben Brazíliában 171 gól esett. Trusty a kilencedik amerikai játékos, aki világbajnokságon szerezte karrierje első válogatott gólját.

Güler 21 évesen és 120 naposan talált be, ezzel ő lett minden idők legfiatalabb török vb-gólszerzője megdöntve Emre Belözoglu (21 év, 275 nap) rekordját.

Arda Güler révén már tíz gólt szerzett Real Madrid-játékos, ezzel a spanyolok a legeredményesebbek a mostani világbajnokságon. A madridiakat a Crystal Palace, a Sunderland és a PSG követi egyaránt hattal.

Törökország első 62 lövéséből nem talált kapuba, az Egyesült Államok ellen viszont első két próbálkozása egyaránt gólt ért.

Egyesült Államok az első félidőben 212 pontos passzt jegyeztek. Ez több, mint amit az ausztrálok (201) és a paraguayiak (96) teljesítettek ellenük az egész meccsen. Az amerikaiak a másodikak lettek, akik mindkét félidő első négy percében betalált egy vb-meccsen. Korábban erre csak Argentína volt képes 2014-ben Nigéria ellen. Sebastian Berhalter lett az első amerikai, aki egy vb-meccsen gólt és gólpasszt is jegyez.

Törökország története során először nyert meg úgy vb-mérkőzést, hogy fordítania kellett. Kaan Ayhan (31 év, 228 nap) lett a második legidősebb török vb-gólszerző, csak Bülent Korkmaz (33 év, 22 nap) előzi meg ebben a rangsorban. A hosszabbítást nem számítva ez volt egyébként a török válogatott legkésőbb született gólja a világbajnokságokon. A 98. perces gólnak köszönhetően Törökország továbbra is hibátlan a házigazdák ellen. A törökok 2002-ben 1–0-ra verték Japán és 3–2-re Dél-Koreát.

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Arda Gülerék fordítottak az első félidőben, aztán egyenlítettek a társházigazdák, de a 98. percben Ayhan eldöntötte a meccset.

PARAGUAY–AUSZTRÁLIA

Aziz Behich nyocladik alkalommal kezdett vb-meccsen, ennél többször csak Mathew Leckie (11) és Mathew Ryan (10) volt többször tagja a kezdő tizenegynek az ausztrál játékosok közül.

Az első félidőben nem született gól, pedig Cristian Volpato három lehetőséget is teremtett. Ennél többet csak Jason Culina (négyet Japán ellen 2006-ban) alakított ki ausztrál játékosok közül vb-meccsen.

1966 óta ezen a meccsen volt a hatodik legalacsonyabb xG (várható gólérték) egy vb-meccsen. A két csapat összesen 0.83-as xG-t hozott össze.

Harry Souttarnak 94 passzkísérlete volt Paraguay ellen, ez a legtöbb ausztrál játékostól egy világbajnoki mérkőzésen.

A mérkőzés legfontosabb statisztikai mutatói

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Egyesült Államok foci vb 2026 Törökország Paraguay Ausztrália statisztika
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