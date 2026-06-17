Nemzeti Sportrádió

Több mint egymillió szurkoló az első 16 mérkőzésen; nézőcsúcs a keddi játéknapon

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.06.17. 11:46
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FIFA vb 2026 nézőszám
Több mint egymillió szurkoló látta a helyszínen az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű világbajnokság első 16 mérkőzését – jelentette be kedden a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA).

A FIFA adatai szerint 1 028 429 néző látogatott ki a stadionokba, amelyek 99.34 százalékban teltek meg. Ugyanakkor a magas jegyárakkal kapcsolatos aggodalmakat támasztotta alá a múlt csütörtöki, guadalajarai Dél-Korea–Csehország, valamint a San Franciscóban rendezett szombati Katar–Svájc összecsapás, amelyeken sok volt az üres ülőhely.

„Hatalmas köszönet minden szenvedélyes szurkolónknak, akik továbbra is megtöltik a stadionokat. Ti keltettétek életre a legbefogadóbb FIFA-világbajnokságot!” – írta Instagram-oldalán Gianni Infantino FIFA-elnök, aki közös fotót készített az egymilliomodik szurkolóval.

A FIFA azt is közölte, hogy a keddről szerdára virradóra megrendezett négy mérkőzésre összesen 281 223 néző váltott jegyet, így a keddi lett a labdarúgó-vb történetének leglátogatottabb játéknapja.

 

FIFA vb 2026 nézőszám
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