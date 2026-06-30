Nemzeti Sportrádió

Szurkolói pillanatképek New Jersey-ben

M. B.M. B.
2026.06.30. 22:51
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foci vb 2026 vb 2026 Svédország Franciaország
France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026
Fotó: Getty Images

 

France v Sweden - FIFA World Cup 2026 - Round of 32
Fotó: Anadolu

 

foci vb 2026 vb 2026 Svédország Franciaország
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