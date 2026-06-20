„Szégyen vagyunk” – így keseregnek a török sportoldalak a kiesés után

Aspor: Egy góllal kikaptunk Paraguaytól – nemzeti válogatottunk korán kiesett a világbajnokságról

Fotomac: Csak kapufáig jutottunk Törökország ellen

Fanatik: Szégyen vagyunk

Fanatik: Kiestünk a világbajnokságról

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

D-CSOPORT

TÖRÖKORSZÁG–PARAGUAY 0–1 (0–1)

San Francisco, Bay Area Stadion. 68 827 néző. Vezette: Barton (salvadori)

Törökország: Cakir – Müldür, Demiral, Bardakci (Kökcü, 85.), Kadioglu (Elmali, 70.) – Calhanoglu, Yüksek (Uzun, 60.) – Güler, Yildiz, Akgün (Gül, 60.) – Artürkoglu (Yilmaz, a szünetben). Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella. A kispadon: Bayindir, Günök (kapusok), Celik, Akaydin, Söyüncü, Elmali, Kabak, Özcan, Kökcü, Ayhan, Gül, Yilmaz, Kahveci, Aydin, Uzun.

Paraguay: Gill – Caceres (Maidana, 81.), Alderete, Gustavo Gómez, Júnior Alonso – Diego Gómez (Velázquez, 66.), Cubas, Galarza (Canale, 90+1.), Almirón – Pitta (Bobadilla, a szünetben), Enciso (Avalos, 90+1.). Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro. A kispadon: G. Fernández, Oliveira (kapusok), Velázquez, Balbuena, Canale, Maidana, Sosa, Maurício, Bobadilla, Ojeda, Caballero, Sanabria, Romero Gamarra, Arce, Avalos.

Gólszerző: Galarza (2.)

Kiállítva: Almirón (45+3.)