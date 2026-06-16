Statisztikák: immár Kylian Mbappé Franciaország válogatottsági gólrekordere

Didier Deschamps-nak ez a negyedik vb-je kapitányként, csak Carlos Alberto Parreira (6) és Bora Milutinovics (5) előzi meg, igaz, ezen a vb-n még Carlos Queiroz is eljut ötig. Viszont a 20. mérkőzését letudó Deschamps-nál csak Helmut Schön ült több vb-meccsen a kispadon, 25-ön.

4 - Didier Deschamps va disputer sa quatrième Coupe du Monde comme sélectionneur, seuls Carlos Alberto Parreira (6) et Bora Milutinovic (5) en comptent plus (Carlos Queiroz bientôt à 5 également).



C'est aussi son 20e match à la tête de la France au Mondial, seul Helmut Schön a… pic.twitter.com/UIpvieg3L2 — OptaJean (@OptaJean) June 16, 2026

Franciaországot hatodszor mentette meg a kapufa a 2018-as vb óta, és ötödször a 2022-es torna kezdete óta, ezúttal az első félidőben Nicolás Jackson találta el a jobb kapufát.

6 - La France a été sauvée par ses montants à cinq reprises depuis le début de la Coupe du Monde 2022 et six depuis 2018, plus haut total dans les deux cas.



A l'inverse, ce n'est que la deuxième fois que le Sénégal touche les montants au Mondial, après l'avoir fait contre... la… pic.twitter.com/YCJmq3P0tf — OptaJean (@OptaJean) June 16, 2026

Franciaország egyetlen lövéssel hozta le az első félidőt, ez a legkevesebb, amióta az Opta az 1966-os vb óta a statisztikákat gyártja.

1 - La France n'a tenté qu'un seul tir en première période ce soir, son plus faible total lors d'un match de poules de la Coupe du Monde depuis qu'Opta analyse la compétition (1966).



Rodage ? pic.twitter.com/4x2CQUtg5O — OptaJean (@OptaJean) June 16, 2026

Kylian Mbappé 58. válogatott góljával az eddigi francia listavezetőt, Olivier Giroud-t előzte meg, valamint ő lett a vb-k francia gólrekordere is, itt a 13 találattal záró Just Fontaine-t utasította maga mögé (14).

58&14 - Kylian Mbappé a dépassé Olivier Giroud (57) comme meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, ainsi que Just Fontaine (13) comme meilleur buteur français en Coupe du Monde.



Recordman. https://t.co/Ha49XtaNOE — OptaJean (@OptaJean) June 16, 2026

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

I-CSOPORT

FRANCIAORSZÁG–SZENEGÁL 3–1 (0–0)

East Rutherford, New York/New Jersey Stadion, 80 545 néző. Vezette: Faghani (ausztrál)

FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Olise, O. Dembélé (Barcola, 80.), D. Doué (Cherki, 87.) – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

SZENEGÁL: E. Mendy – K. Diatta, K. Koulibaly, Niakhaté, E. M. Diouf – L. Camara (H. Diarra, 75.), I. Gueye (Ciss, 88.), P. Gueye (I. Ndiaye, 83.) – I. Sarr (I. Mbaye, 75.), N. Jackson (Dieng, 83.), Mané. Szövetségi kapitány: Pape Thiaw

Gólszerző: K. Mbappé (66., 90+6.), Barcola (82.), ill. I. Mbaye (90+5.)

A FRANCIA VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 16 Mike Maignan (AC Milan – Olaszország), 23 Robin Risser (Lens), 1 Brice Samba (Rennes)

Védők: 3 Lucas Digne (Aston Villa – Anglia), 2 Malo Gusto (Chelsea FC – Anglia), 21 Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), 19 Théo Hernandez (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 15 Ibrahima Konaté (Liverpool FC – Anglia), 5 Jules Koundé (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Maxence Lacroix (Crystal Palace – Anglia), 17 William Saliba (Arsenal – Anglia), 4 Dayot Upamecano (Bayern München – Németország)

Középpályások: 13 N'Golo Kanté (Fenerbahce – Törökország), 6 Manu Koné (AS Roma – Olaszország), 14 Adrien Rabiot (AC Milan – Olaszország), 8 Aurélien Tchouaméni (Real Madrid – Spanyolország), 18 Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Támadók: 25 Maghnes Akliouche (AS Monaco), 12 Bradley Barcola (Paris-Saint-Germain), 24 Rayan Cherki (Manchester City – Anglia), 7 Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), 20 Désiré Doué (Paris Saint-Germain), 22 Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace – Anglia), 10 Kylian Mbappé (Real Madrid – Spanyolország), 11 Michael Olise (Bayern München – Németország), 9 Marcus Thuram (Internazionale – Olaszország)

Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

A SZENEGÁLI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Yehvann Diouf (Nice – Franciaország), 16 Édouard Mendy (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 23 Mory Diaw (Le Havre – Franciaország)

Védők: 2 Mamadou Sarr (Chelsea FC – Anglia), 4 Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa – Izrael), 14 Ismail Jakobs (Galatasaray – Törökország), 15 Krépin Diatta (AS Monaco – Franciaország), 19 Moussa Niakhaté (Olympique Lyon – Franciaország), 24 Antoine Mendy (Nice – Franciaország), 25 El Hadji Malick Diouf (West Ham United – Anglia), 3 Kalidou Koulibaly (Al-Hilal – Szaúd-Arábia)

Középpályássok: 5 Idrissa Gueye (Everton – Anglia), 6 Pathé Ciss (Rayo Vallecano – Spanyolország), 8 Lamine Camara (AS Monaco – Franciaország), 17 Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur – Anglia), 21 Habib Diarra (Sunderland – Anglia), 26 Pape Gueye (Villarreal – Spanyolország), 22 Bara Ndiaye (Bayern München – Németország)

Támadók: 10 Sadio Mané (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 7 Assane Diao (Como – Olaszország), 11 Nicolas Jackson (Bayern München – Németország), 12 Cherif Ndiaye (Samsunspor – Törökország), 18 Ismaila Sarr (Crystal Palace – Anglia), 9 Bamba Dieng (Lorient – Franciaország), 20 Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain – Franciaország), 13 Iliman Ndiaye (Everton – Anglia)

Szövetségi kapitány: Pape Thiaw