Statisztikák: iráni nyugdíjasklub, rekordot beállító belga kapus

Az irániak három helyen változtattak az Új-Zélanddal játszott meccs (2–2) után a kezdőjükön, és ezzel máris övék lett a vb-k történetének legidősebb átlagéletkorú kezdőcsapata (legalábbis a vonatkozó adatok 1966-os mérésének kezdete óta): 32 éves és 181 napos átlagéletkorú csapattal álltak ki a belgák ellen. Érdekesség, hogy a korábbi rekorder Németország éppen Irán ellen állította ki 31 éves és 334 napos kezdőjét az 1998-as világbajnokságon, a lista harmadik helyén pedig Belgium áll – szintén '98-ból, a Mexikó elleni mérkőzésen kiállított 31 éves és 301 napos átlagéletkorú tizeneggyel.

32 – Avec une moyenne d’âge de 32 ans et 181 jours, l’Iran aligne face à la Belgique le plus vieux onze de départ lors d’un match de Coupe du Monde depuis qu’Opta l’analyse (1966) :



🥇Iran 🇮🇷 32 ans et 181 jours v Belgique (2026)

🥈Allemagne 🇩🇪 31 ans et 334 jours v Iran (1998)… https://t.co/CvWP30NDkR — OptaJean (@OptaJean) June 21, 2026

Tizenegy – másképp. A belgák vb-rekordot jelentő módon 11 alkalommal próbálkoztak a tizenhatoson belülről kapura lövéssel az első félidőben – legalábbis a szintén az 1966 óta rendelkezésre álló adatokat tekintetbe véve. Ráadásul a belgák azt a ritkán tapasztalható bravúrt is magukénak mondhatják, hogy első két meccsükön 38 lövésükből nem szereztek gólt. Merthogy Egyiptom ellen Mohamed Hani öngóljával egyenlítettek.

Leandro Trossard ötször hozta helyzetbe Kevin De Bruynét Irán ellen. Ez a leggyakoribb labdakapcsolat – legutóbb 2006-ban Bastian Schweinsteiger és Michael Ballack között működött így a kémia a németek svédek elleni meccsén. Hasonló eredményességgel, mert akkor Ballack, most pedig De Bruyne nem szerzett gólt.

5 - Leandro Trossard has created five chances for Kevin De Bruyne for Belgium against IR Iran so far, the most by one player to a single teammate in a FIFA World Cup match since Bastian Schweinsteiger to Michael Ballack for Germany against Sweden in 2006.



Wavelength. pic.twitter.com/lCAypafwh1 — OptaJoe (@OptaJoe) June 21, 2026

Irán 12 éve, a brazíliai vb-n lejátszott első mérkőzése óta nem játszott gól nélküli döntetlent világbajnokságon. Az eddigi 20 vb-meccséből ez volt a második 0–0-ja Iránnak. Belgium 53. világbajnoki mérkőzését játszotta, és ez volt a harmadik gól nélküli pontszerzése.

A belgák kapusa, Thibaut Courtois 17. mérkőzésén szerepelt világbajnokságon, amivel beérte hazája vb-szereplési örökranglistáján a nyolcvanas, kilencvenes évek klasszis támadó középpályását, Enzo Scifót, akit az Új-Zéland ellen meccsen túl is szárnyalhat.

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VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

G-CSOPORT

BELGIUM–IRÁN 0–0

Los Angeles, Los Angeles Stadion, 70 317 néző. Vezette: Herrera (argentin)

BELGIUM: Courtois – Meunier (Castagne, 58.), Ngoy, Mechele, De Cuyper – Raskin (Vanaken, 58.), Tielemans – Saelemaekers (Lukébakio, 58.), De Bruyne (Fernández-Pardo, 87.), Trossard – R. Lukaku (Theate, 73.). Szövetségi kapitány: Rudi Garcia

IRÁN: Beiranvand – Hardani (Dzsahanbahs, a szünetben), Kanani, Halilzadeh, Nemati, Hadzsszafi (Mohammadi, 66.) – Rezaijan, Goddosz (Moganlu, 79.), Ezatolahi (Hosszeinzadeh, 85.), Mohebi (Torabi, 66.) – Taremi. Szövetségi kapitány: Amir Galenui

Kiállítva: Ngoy (67.)