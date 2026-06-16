Statisztikák: a PL-ben 36, a vb-n csak egy meccs kellett 2 gólpasszhoz

Egy vs. harminchat. Az új-zélandiak több, mint 90-szeres válogatott játékosa, a Nottingham Forest 34 éves csatára, Chris Wood a legutóbbi 36 Premier League-meccsén összesen két gólpasszt osztott ki. Pontosan annyit, mint az idei vb első csoportfordulójában egy meccsen, Irán ellen.

Chris Wood assists:



2 — World Cup

2 — Last 36 PL matches pic.twitter.com/AXFI2ZbYgt — StatMuse FC (@statmusefc) June 16, 2026

Az első! Eli Just az első új-zélandi válogatott labdarúgó, aki duplázott egy világbajnokságon.

Elijah Just is the first player to score a brace for New Zealand at the World Cup. pic.twitter.com/vhfvz3sJI2 — StatMuse FC (@statmusefc) June 16, 2026

Még nincs meg! Új-Zéland továbbra is nyeretlen a világbajnokságon története során.

An enthralling match in Los Angeles ends all square.



New Zealand twice went ahead through Elijah Just, who provided fine finishes for two sumptuous team moves, but goals from Ramin Rezaeian and Mohammad Mohebbi earned Iran a point.



New Zealand's wait for a first World Cup win… pic.twitter.com/BLeLEBYEo2 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 16, 2026

A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI

Iran 2-2 New Zealand



A very entertaining 2-2 draw is played out between Iran and New Zealand in LA.



Elijah Just put New Zealand ahead on two occasions, but Iran fought back to secure a point. pic.twitter.com/cBnvnZe5P9 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 16, 2026

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

G-CSOPORT

IRÁN–ÚJ-ZÉLAND 2–2 (1–1)

Inglewood, Los Angeles Stadion. 70 108 néző. Vezette: César Arturo Ramos (mexikói)

IRÁN: Beiranvand – Rezaijan, Nemati, Halilzadeh, Mohammadi – Juszefi (Gajedi, a szünetben), Goddosz (Hadszszafi, 65.), Ezatolahi, Mohebi – Moganlu (Alipur, 53.), Taremi (Hosszeinzadeh, 80.). Szövetségi kapitány: Amir Galenui

ÚJ-ZÉLAND: Crocombe – Payne (Elliot, 78.), Surman, Boxall, Cacace (Old, 68.) – Bell, Stamenic (Bindon, 90+2.) – McCowatt (Thomas, 68.), Singh (Randall, 90+2.), Just – Wood. Szövetségi kapitány: Darren Bazeley

Gólszerzők: Rezaijan (32.), Mohebi (64.), ill. Just (7., 54.)

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AZ IRÁNI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Alireza Beiranvand (Traktor SC), 12 Pajam Niazmand (Perszepolisz), 22 Szejed Hosszein Hosszeini (Szepahan),

Védők: 2 Szaleh Hardani (Eszteglal), 3 Ehszan Hadzsszafi (Szepahan), 4 Sodzsa Halilzadeh (Traktor SC), 5 Milad Mohammadi (Perszepolisz), 13 Hosszein Kanani (Perszepolisz), 19 Ali Nemati (Fulad), 23 Ramin Rezaijan (Fulad), 25 Danial Eiri (Malavan),

Középpályások: 6 Szaid Ezatolahi (Al-Ahli – Egyesült Arab Emírségek), 7 Alireza Dzsahanbahs (Dender EH – Belgium), 8 Mohammad Mohebi (FK Rosztov – Oroszország), 10 Mehdi Gajedi (Al-Naszr – Egyesült Arab Emírségek), 14 Szaman Goddosz (Kalba – Egyesült Arab Emírségek), 15 Ruzbeh Csesmi (Eszteglal), 16 Mahdi Torabi (Traktor SC), 17 Aria Juszefi (Szepahan), 21 Mohammad Gorbani (Al-Vahda – Egyesült Arab Emírségek), 26 Amir Mohammad Razzaginia (Eszteglal),

Támadók: 9 Mehdi Taremi (Olympiakosz – Görögország), 11 Ali Alipur (Perszepolisz), 18 Amir Hosszein Hosszeinzadeh (Traktor SC), 20 Sahrijar Moganlu (Kalba – Egyesült Arab Emírségek), 24 Dennisz Dargahi (Standard Liege – Belgium)

Szövetségi kapitány: Amir Galenui

AZ ÚJ-ZÉLANDI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Max Crocombe (Millwall – Anglia), 12 Alex Paulsen (Lechia Gdansk – Lengyelország), 22 Michael Woud (Auckland FC)

Védők: 2 Tim Payne (Wellington Phoenix – Ausztrália), 3 Francis De Vries (Auckland FC), 4 Tyler Bindon (Nottingham Forest – Anglia), 5 Michael Boxall (Minnesota United – Egyesült Államok), 13 Liberato Cacace (Wrexham – Anglia), 15 Nando Pijnaker (Auckland FC), 16 Finn Surman (Portland Timbers – Egyesült Államok), 24 Callan Elliot (Auckland FC), 26 Tommy Smith (Braintree Town – Anglia)

Középpályások: 6 Joe Bell (Viking – Norvégia), 7 Matt Garbett (Peterborough United – Anglia), 8 Marko Stamenic (Swansea City – Anglia), 10 Sarpreet Singh (Wellington Phoenix – Ausztrália), 14 Alex Rufer (Wellington Phoenix – Ausztrália), 19 Ben Old (Saint-Étienne – Franciaország), 20 Callum McCowatt (Silkeborg – Dánia), 23 Ryan Thomas (Zwolle – Hollandia), 25 Lachlan Bayliss (Newcastle Jets – Ausztrália)

Támadók: 9 Chris Wood (Nottingham Forest – Anglia), 11 Eli Just (Motherwell – Skócia), 17 Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers – Ausztrália), 18 Ben Waine (Port Vale – Anglia), 21 Jesse Randall (Auckland FC)

Szövetségi kapitány: Darren Bazeley (angol)