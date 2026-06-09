Sok újonc és egy európai a vb-mezőny végén – NS-erősorrend, I. rész

48. CURACAO – 34 pont

FIFA-világranglista 82.

E-csoport: Ecuador, Elefántcsontpart, Németország

A bővítés miatt sok újonc mutathatja meg magát a világbajnokságon, egyikük Curacao, amely veretlenül végzett a CONCACAF-selejtezőben, és ezzel biztosította helyét az észak-amerikai világbajnokságon. A 156 ezer fő lakosú sziget a vb történetének legkisebb országává vált. Rekordot ír a torna történetének legidősebb szövetségi kapitánya, Dick Advocaat is. Curacao ráadásul elég kemény csoportban kapott helyet, nemhogy a pontszerzés, hanem már a gólszerzés is nagy eredmény lenne.

47. HAITI – 39 pont

FIFA-világranglista 83.

C-csoport: Brazília, Marokkó, Skócia

A 2010-es földrengés óta állandó konfliktusok jellemzik az országot, a Sébastien Migné vezette csapat emiatt nem tud hazai pályán játszani, ami nem segíti a felkészülést az ország történetének második világbajnokságára. Annak ellenére, hogy a CONCACAF-selejtezőről a három társrendező ország hiányzott, így is hatalmas meglepetés a kvalifikáció. Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton) és Wilson Isidor (Sunderland) révén két játékos is van a keretben, aki az előző idényt a PL-ben töltötte, míg a legtöbbeknek a ferencvárosi Lenny Joseph neve lehet ismerős. Curacaóhoz hasonlóan Haitinál is a gólszerzés az elsődleges cél, esetleg egy meglepetés Skócia ellen.

46. ÚJ-ZÉLAND – 43 pont

FIFA-világranglista 85.

G-csoport: Belgium, Egyiptom, Irán

Harmadik világbajnokságára készül Új-Zéland, amely 2010-ben veretlen maradt a csoportkörben, bár a Szlovákia, Olaszország és Paraguay elleni három döntetlen nem ért továbbjutást. 1982-ben pedig mindhárom meccsét elvesztette Új-Zéland, így az első győzelem a cél idén. Júniusban a Haiti elleni 4–0-s vereség még közeli emlék, pedig Irán és Egyiptom ellen akár össze is jöhet a három pont. Chris Wood 2010-ben is ott volt a vb-n, most első góljaira hajt. A létszámbővítés miatt az Óceáni zóna első helyezettje is kvalifikált a tornára, ami könnyű esélyt nyújtott Darren Bazeley csapatának, amivel élt is. A vb-résztvevők közül Új-Zéland szerepel leghátrébb a FIFA-világranglistán.

45. ZÖLD-FOKI-SZIGETEK – 45 pont

FIFA-világranglista: 67.

H-csoport: Spanyolország, Szaúd-Arábia, Uruguay

Zöld-foki-szigetek is debütál a tornán. Az mindenképp figyelemre méltó, hogy négy ponttal előzte a selejtezőcsoportjában Kamerunt. A világbajnokság harmadik legkisebb népességű résztvevője 2023-ban negyeddöntőbe jutott az Afrikai Nemzetek Kupáján, ami már előjele volt a kijutásnak, aztán a vb-selejtezőn tíz meccsből hétnél nem kapott gólt Pedro Leitao Brito csapata. A futballromantikusok számára így is kerek a történet, de egy pontszerzéssel tovább íródhatna a mese, Szaúd-Arábia ellen nem is lenne elképzelhetetlen ez a forgatókönyv.

44. JORDÁNIA – 54 pont

FIFA-világranglista: 63.

J-csoport: Argentína, Algéria, Ausztria

A szomszédos országok konfliktusai Jordániát is érintik, így az első világbajnoki szereplés az ország lakóinak sokat adhat. Az afrikai csapat legutóbbi öt meccsén nyeretlen, ami nem túl jó előjel a vb előtt, bár az öt meccsből négyen betalált, háromszor pedig két gólt is szerzett. A nagy tornákon ritkán sül el jól, ha egy csapat gólokban gazdag mérkőzéseket játszik, ahelyett, hogy őrizné kapuját, ráadásul Dzsamal Szellami együttese nehéz csoportba is került, a keretben pedig mindössze egyetlen játékos játszik Európában, Musza al-Tamari a francia Rennes-t erősíti.

43. PANAMA – 70 pont

FFA-világranglista: 34.

L-csoport: Anglia, Ghána, Horvátország

Kedvezőbb sorsolás esetén talán Panama reménykedhetett volna a továbbjutásban, az L jelű négyesből azonban ez nem lesz egyszerű menet. Panama sikeres éveken van túl, 2024-ben negyeddöntőig menetelt a Copa Américán, 2025-ben pedig a CONCACAF Nemzetek Ligája döntőjébe jutott. A történelme második világbajnokságán pályára lépő Panama 2018-ben is Angliával került egy csoportba, akkor sikerült gólt szerezni, igaz cserébe hatot kapott.

42. ÜZBEGISZTÁN – 71 pont

FIFA-világranglista: 50.

K-csoport: Kolumbia, Kongói DK, Portugália

Üzbegisztán is története első világbajnokságán szerepel, két kulcsjátékosuk a török Istanbul Basaksehirben gólkirály Eldor Shomurodov, valamint a Manchester Cityben pallérozódó Abdukodir Khusanov. Emellett 15 játékos szerepel a hazai bajnokságban, ebből kell főznie a 206-os aranylabdás vb-győztes Fabio Cannavarónak. Az olasz szakember vezetésével Üzbegisztán egy felkészülési tornát megnyert, amely során az elődöntőben Egyiptomot, a döntőben pedig Iránt múlta felül. Üzbegisztán az Egyesült Arab Emírségeket és Katart megelőzve jutott ki a tornára, csak két pontra elmaradva a csoportgyőztes Irántól. A K jelű négyesben Kongói DK ellen lehet keresnivalójuk Cannavaróéknak.

41. KATAR – 81 pont

FIFA-világranglista: 57.

B-csoport: Bosznia-Hercegovina, Kanada, Svájc

Az előző torna házigazdája 2022-ben egy gólt szerzett a három veresége során. Az azóta eltelt években viszont megvédte Ázsia-kupa-címét, ráadásul a sorsolás is kedvező, tehát minden adott, hogy meglegyenek az első pontok. Katar csak az ázsiai selejtezősorozat negyedik körében jutott ki, ráadásul az Izrael és az Irán elleni felkészülési meccsek is elmaradtak. A csapat élére kinevezték a korábban a Real Madridot is irányító Julen Lopeteguit, akinek első feladata az volt, hogy megerősítse a védelmet, amely a selejtező harmadik körében tíz meccsen 24 gólt kapott.

40. KONGÓI DK – 90 pont

FIFA-világranglista 45.

K-csoport: Kolumbia, Portugália, Üzbegisztán

A korábban a Manchester Unitedben, jelenleg pedig a Burnleyben játszó védő, Axel Tuanzebe a 100. percben szerezte a győztes gólt Jamaica ellen, ennek köszönhetően 52 év után visszatért Kongó a világbajnokságra. A selejtezőcsoportjában Szenegál mögött végző csapatnak a West Ham Unitedből (Aaron Wan Bissaka), a Newcastle Unitedből (Yoane Wissa) és a Sunderlandből (Noah Sadiki) is van játékosa. Kongó a vb-selejtező során legyőzte Kamerunt és Nigériát, az Afrikai Nemzetek Kupáján döntetlent játszott Szenegállal, és csak hosszabbítás után maradt alul Algériával szemben, de a Dánia elleni gól nélküli döntetlen is jelzésértékű. Sébastien Desabre együttese 52 évet várt az újabb tornára, de ezúttal megcélozhatja az egyenes kieséses szakaszt is.

39. IRAK – 96 pont

FIFA-világranglista 56.

I-csoport: Franciaország, Norvégia, Szenegál

40 évet várt az újabb világbajnoki részvételre Irak, amely utolsóként kvalifikált a tornára. Az ázsiai országnak 2023-tól kezdve öt körön kellett túljutnia: kétmeccses párharcban semleges helyszínen előbb jött az Egyesült Arab Emírségek elleni győzelem, aztán Bolíviát felülmúlva biztosította be helyét a vb-n. A hatalmas küzdés „jutalma” a halálcsoportnak tekinthető I jelű négyes, amelyben Franciaországgal, Norvégiával és Szenegállal találkozik. A kijutás óta az Andorra elleni egygólos győzelem nem túl meggyőző, a Spanyolország vendégeként elért döntetlen annál inkább. Az ausztrál Graham Arnold vezette csapatnak hasonló bravúrokra lesz szüksége a világbajnokságon is.

38. IRÁN – 113 pont

FIFA-világranglista 20.

G-csoport: Belgium, Egyiptom, Új-Zéland

Irán Üzbegisztán ellen kétszer is felállva kvalifikált a tornára. A kijutásban kulcsszerepet vállalt Mehdi Taremi, aki duplázott a mérkőzésen. Ez lesz sorozatban a negyedik világbajnokság, amelyre kijutott Irán, de az összesen eddigi hat próbálkozásból egyszer sem sikerült túlélni a csoportkört. Noha Irán az elmúlt évtizedben a 20. hely környékén tanyázott a világranglistán, ez inkább a gyenge ellenfeleknek volt köszönhető, az elmúlt 20 évben mindössze két győzelem jött össze a vb-ken. A Team Melli becenevű válogatott felkészülését súlyos politikai konfliktusok nehezítik. Iránnak egy olyan országban kell helyt állnia, amellyel háborúban áll, hogy ez mit hoz ki a játékosokból, azt csak az első mérkőzésen tudjuk meg. Egy biztos, ebből a csoportból nem lenne lehetetlen továbblépni.

37. DÉL-AFRIKA – 117 pont

FIFA-világranglista 60.

A-csoport: Csehország, Dél-Korea, Mexikó

A 2010-es világbajnokság kapcsán sokakat lepnek el kellemes emlékek. Az akkori házigazda akkor is Mexikóval játszott nyitómeccset és szerzett pontot, majd Franciaországot is legyőzte, bár a továbbjutáshoz a négy pont is kevés volt. Ezúttal jóval kedvezőbb a sorsolás, a 2024-ben Jasin-díjra jelölt Ronwen Williams kapus fémjelezte csapat mindössze harmadszor harcolta ki a kijutást, a 2010-es hazai torna mellett 1998-ban és 2002-ben is csak egy csoportmeccsén kapott ki. Dél-Afrika 2023-ban az elődöntőig jutott az Afrikai Nemzetek Kupáján, 2025-ben viszont már a nyolcaddöntőben jött a búcsú. Hugo Broos szövetségi kapitány nagy mértékben támaszkodik a hazai bajnokságot domináló Mamelodi Sundownsra, de az MLS-ből (Olwethu Makhanya, Philadelphia Union és Mbekezeli Mbokazi, Chicago Fire) és az angol Premeir League-ben megforduló játékos (Lyle Foster, Burnley) is ott van a keretében.

36. SZAÚD-ARÁBIA – 129 pont

FIFA-világranglista 61.

H-csoport: Spanyolország, Uruguay, Zöld-foki-szigetek

Ami Dél-Afrikának a 2010-es világbajnokság, az Szaúd-Arábiának a hazai bajnokság felpezsdítése, ettől várták és várják az előrelépést, egyelőre hiába. A szaúdiak az 1994-es amerikai tornán debütáltak, azóta ez már a nyolcadik világbajnokságuk. Roberto Mancini a gyenge Ázsia-kupa szereplés és a 2024-es csalódást keltő vb-selejtezős teljesítmény hatására lemondott. Visszajött Hervé Renard, de nem sokáig, a vb-n már Jorgosz Donisz vezeti a csapatot. A görög tréner csapatában mindössze egy légiós kapott helyet (Szaud Abdulhamid, Lens). 16 labdarúgó érkezik az Al-Hilal, Al-Naszr kettősből, de mivel ez a két csapat rendelkezik a legtöbb légióssal, ez azt jelenti, hogy a szaúdi liga felpénzelése inkább azt érte el, hogy a válogatott játékosok kiszorultak a kezdőből. Négy évvel ezelőtt a későbbi győztes Argentína legyőzésével indította a tornát Szaúd-Arábia, a csoportból ennek ellenére sem ment tovább. Egy győzelem papírformának számít, de egy bravúrra ezúttal is szükség lehet a továbbjutáshoz, ami eddig egyszer sikerült, pont 1994-ben az Egyesült Államokban...

35. TUNÉZIA – 167 pont

FIFA-világranglista 46.

F-csoport: Hollandia, Japán, Svédország

Tunézia könnyedén vette az akadályokat a selejtezőben, tíz meccséből kilencet megnyerve csoportgyőztesként jutott ki. Novemberben aztán a brazilok ellen elért döntetlen erőt adhatott volna, de az Afrikai Nemzetek Kupáján Mali elleni nyolcaddöntő jelentette a végállomást. A csoportjukban két európai csapat is van, ennek érdekében Ausztriával és Belgiummal is játszottak felkészülési mérkőzéseket. Előbbitől úgy kapott ki 1–0-ra Sabri Lamouchi csapata, hogy több mint egy félidőt emberelőnyben játszott, míg utóbbi otthonából öt kapott góllal távozott. Tunézia sosem jutott tovább a csoportjából, de a legutóbbi két tornán egyaránt nyert meccset. Svédország és Japán sem verhetetlen, de mindenképpen egy polccal Tunézia felett helyezkedik el.

34. GHÁNA – 169 pont

FIFA-világranglista 73.

L-csoport: Anglia, Horvátország, Panama

A borzalmas Afrikai Nemzetek Kupája-selejtezősorozat közben Otto Addo szövetségi kapitányt elküldték, mert sorozatban négy felkészülési meccset bukott el. Érkezett a portugál Carlos Queiroz, aki olyan játékosokkal dolgozhat együtt, mint Jordan Ayew, Inaki Williams és Antoine Semenyo, sérülés miatt viszont hiányzik a csapatból Mohammed Kudus. 2010-ben sokak kedvencévé vált az afrikai csapat, amely akkor a negyeddöntőig menetelt, ott pedig az emlékezetes Luis Suárez-kezezés okozta a vesztét. Ghána formaidőzítése finoman szólva is pocsék, a kijutás óta hat meccsből ötöt elvesztett egy döntetlen mellett, ezeken 13 gólt kapott és mindössze hármat szerzett, ráadásul a csoportbeosztás sem a Black Stars becenevű csapatnak kedvez.

33. BOSZNIA-HERCEGOVINA – 171 pont

FIFA-világranglista 64.

B-csoport: Kanada, Katar, Svájc

Egyetlen európai csapatként Bosznia-Hercegovina került fel erősorrendünk harmadik harmadába. A bosnyákok útja az olaszokon keresztül vezetett a világbajnokságra, de itt nem állnának meg Edin Dzekóék, ráadásul minden okunk megvan nagyot álmodni. A 40 éves Dzeko egyébként továbbra is remekel a válogatottban, 2026-ban kilenc meccsen hat góllal segítette csapatát. Az olaszok után egyik csoportellenfél ellen sem szabad leírni Sergej Barbarez együttesét. A legutóbb 2014-ben világbajnokságon járt együttesből Dzeko mellett Kolasinac maradt hírmondónak.