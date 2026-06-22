Schlotterbeck számára véget ért a világbajnokság

A német szövetség hétfői tájékoztatása szerint a Borussia Dortmund 26 éves játékosa az Elefántcsontpart ellen szombaton 2-1-re megnyert csoportmérkőzésen vált harcképtelenné, amikor a szünetben le kellett cserélni. Az orvosok belső szalagszakadást állapítottak meg, így a 29-szeres válogatott középhátvédre legalább két hónapos kényszerpihenő vár.

Julian Nagelsmann szövetségi kapitány már nem hívhat be új embert a német keretbe, mivel az adott csapat első vb-mérkőzése után már csak kapus pótlására van lehetőség. Az Ecuador elleni, csütörtökön esedékes csoportzárón várhatóan a 33 éves Antonio Rüdiger kerül majd be a védősorba, aki az elefántcsontpartiak ellen is váltotta a szünetben Schlotterbecket.