Nemzeti Sportrádió

Schlotterbeck számára véget ért a világbajnokság

2026.06.22. 14:14
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Nico Schlotterbeck számára véget ért a vb (Fotó: Getty)
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foci vb 2026 német válogatott Nico Schlotterbeck
Bokasérülés miatt véget ért a labdarúgó-világbajnokság a németek védője, Nico Schlotterbeck számára.

A német szövetség hétfői tájékoztatása szerint a Borussia Dortmund 26 éves játékosa az Elefántcsontpart ellen szombaton 2-1-re megnyert csoportmérkőzésen vált harcképtelenné, amikor a szünetben le kellett cserélni. Az orvosok belső szalagszakadást állapítottak meg, így a 29-szeres válogatott középhátvédre legalább két hónapos kényszerpihenő vár.

Julian Nagelsmann szövetségi kapitány már nem hívhat be új embert a német keretbe, mivel az adott csapat első vb-mérkőzése után már csak kapus pótlására van lehetőség. Az Ecuador elleni, csütörtökön esedékes csoportzárón várhatóan a 33 éves Antonio Rüdiger kerül majd be a védősorba, aki az elefántcsontpartiak ellen is váltotta a szünetben Schlotterbecket.

Foci vb 2026
Tegnap, 1:18

Schlotterbeck jó eséllyel a teljes hátralévő tornát kihagyja sérülés miatt – sajtóhír

„Nico szalagja megsérült, nem néz ki valami jól...” – mondta Julian Nagelsmann szövetségi kapitány az Elefántcsontpart elleni 2–1-es sikert követően.

 

foci vb 2026 német válogatott Nico Schlotterbeck
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