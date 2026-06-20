Ronald Koeman: Szép győzelmet arattunk, de van még mit javítani a játékunkon

„Az első gólban benne volt minden, amit látni szerettem volna. Cody remek labdát adott, s a gólnak köszönhetően remekül kezdtük a mérkőzést. (...) Természetesen nagy szükségünk volt erre a sikerre. Egy ilyen tornát jól kell elkezdeni, hogy mentálisan is rendben legyünk – ellenkező esetben minden az utolsó csoportmeccsen dől el, ezt pedig nem szeretnénk. Több ponton is remekül játszottunk, de az 5–1-es siker dacára voltak olyan pillanatok, amikor az ellenfél taktikát váltott és mi túl későn vettük észre ezt – ennek következtében voltunk bajban a szünet előtt. Szép győzelmet arattunk, de van még mit javítani a játékunkon” – idézi Ronald Koeman holland szövetségi kapitány szavait a Voetbal International. A 63 éves edző kitért a félidei cserére is, amikor Donyell Malen helyére Crysencio Summerville-t vezényelte a pályára.

„Az első félidőt gyengén zártuk, mivel a svédek átálltak négy védőre (a meccs elején játszott öt védő helyett – a szerk.). Alexander Isak elmozdult befelé, így viszont a szélsőink támadták a középső játékosaikat a kilences és a tízes helyett. Ennek következtében több alkalommal is bajba kerültünk, de Bart Verbruggen nagyokat védett. (...) Malent okkal cseréltem le, Summerville egyszerűen jobban védekezik. (...) Megértem, hogy Donyellnek nem tetszik, hogy lecseréltem, ám ez a futball legmagasabb szintje, ahol csapatként kell nagyot alkotnunk. (...) Summerville kezdőként és csereként is remekül játszik a jobb oldalon. Nem csupán gyors, de a vonalak között is okosan futballozik, továbbá a labdát is jól tudja cipelni. Öröm nézni a játékát” – mondta Koeman.

A mrccs után az első félidőben több nagy védést is bemutató Bart Verbruggen elárulta, hogy különleges vendégeik voltak az öltözőben.

„A királyi család nyitott be, még Vilmos Sándorral (a holland király – a szerk.) is lett egy képem, kifejezetten jólesett. A király gratulált a védéseimhez, s azt mondta, hogy élvezte a mérkőzést” – mondta a holland válogatott kapusa.

A sérülten pályára lépő, s 60 percet játszó Frenkie de Jong (aki egy edzésen Quinten Timberrel ütközött össze – a szerk.) optimistán nyilatkozott.

„Még mindig érzek egy kis fájdalmat, de tűrhető volt. Meglátjuk, hogyan érzem magam a következő meccsen, de bízom benne, hogy ott tudok lenni a pályán” – mondta a Barcelonában légióskodó középpályás.

Victor Lindelöf (Fotó: Getty Images)

„Három teljesen egyforma gólt kaptunk, lapos passzból a kapus és a védők között. Jobb munkát kellett volna végeznünk, ennek nem kellett volna megtörténnie. A másik két góljuk is nagyon könnyűnek tűnt. Amikor fél vagy egy méterrel lemaradsz az ellenfélről, akkor kapott gól az eredménye. Nehéz egy ilyen zakó után azt mondani, hogy »a meccs pozitívumait magunkkal visszük a következő meccsre«. Ezzel együtt tanulhatunk a ma látottakból. Egy meccs még hátra van, a sorsunk a saját kezünkben van” – nyilatkozta a Svéd Labdarúgó-szövetség (SvFF) honlapjának Victor Lindelöf, a svédek csapatkapitánya.

„Nem nagyon van mit mondani egy ilyen meccs után, nyilván nagyon nehéz így kikapni – így Viktor Gyökeres, a svédek csatára. – Sok helyzetet kidolgoztunk, de ezt az ellenfél is megtette, s ők sokkal jobban gazdálkodtak a lehetőségeikkel. (...) A védelmünk pontatlan volt, egy ilyen meccsen nem nem engedhetünk ekkora lehetőségeket az ellenfélnek.”

„Néha ezeket az élményeket is át kell élni. Nem számítottam rá, hogy ez lesz, de tanulnunk kell belőle. Egy minőségi ellenfél ellen játszottunk, amely ízekre szedett minket a széleken. Az első gól egy hosszú labdából született, amit nem tudtunk levédekezni” – summázta gondolatait a svédek szövetségi kapitánya, Graham Potter.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

F-CSOPORT

HOLLANDIA–SVÉDORSZÁG 5–1 (2–0)

Houston, NRG Stadion, 68 777 néző. Vezette: Michael Oliver (angol)

HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven – Gravenberch, F. de Jong (Koopmeiners, 59.), Reijnders (Til, 59.) – Malen (Summerville, a szünetben), Brobbey (Depay, 72.), Gakpo (N. Lang, 90.). Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

SVÉDORSZÁG: Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelöf – Karlström (Zeneli, 55.) – Bernhardsson (Elanga, 55.), Nygren (Bergvall, 55.), Ayari (T. Ali, 79.), G. Gudmundsson (Stroud, 90+3.) – Isak, Gyökeres. Szövetségi kapitány: Graham Potter

Gólszerző: Brobbey (5., 17.), Gakpo (47., 54.), Summerville (89.), ill. Elanga (59.)