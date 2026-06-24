Nemzeti Sportrádió

Nulla változása a kolumbiai és a kongói kezdőben

CS. M.CS. M.
2026.06.24. 03:24
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foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR
K-CSOPORT, 1. FORDULÓ
4.00: Kolumbia–Kongói DK 
KOLUMBIA: Vargas – Munoz, D. Sánchez, Lucumi, Mojica – Lerma, Puerta – Arias, J. Rodríguez, L. Díaz – L. Suárez. Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo (argentin).
Kispadon: Opsina (k), Montero (k), Machado, Mina, Ditta, Castano, Carrascal, Quintero, Ríos, Portilla, Campz, A. Gómez, J. Córdoba, C. Hernández.
KONGÓI DK: Mpasi – Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku – Mukau, Moutoussamy, E. Kayembe – Wissa, Bakambu. Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre
A kispadon: Fayulu, Epolo (kapusok), Batubinsika, J. Kayembe, Kalulu, Mbuku, Bongonda, Sadiki, Tshibola, Pickel, Cipenga, Kakuta, Elia, F. Mayele, Banza

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