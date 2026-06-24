Nulla változása a kolumbiai és a kongói kezdőben

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR

K-CSOPORT, 1. FORDULÓ

4.00: Kolumbia–Kongói DK

KOLUMBIA: Vargas – Munoz, D. Sánchez, Lucumi, Mojica – Lerma, Puerta – Arias, J. Rodríguez, L. Díaz – L. Suárez. Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo (argentin).

Kispadon: Opsina (k), Montero (k), Machado, Mina, Ditta, Castano, Carrascal, Quintero, Ríos, Portilla, Campz, A. Gómez, J. Córdoba, C. Hernández.

KONGÓI DK: Mpasi – Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku – Mukau, Moutoussamy, E. Kayembe – Wissa, Bakambu. Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre

A kispadon: Fayulu, Epolo (kapusok), Batubinsika, J. Kayembe, Kalulu, Mbuku, Bongonda, Sadiki, Tshibola, Pickel, Cipenga, Kakuta, Elia, F. Mayele, Banza