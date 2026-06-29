Neymar kispados a braziloknál Japán ellen – íme, a kezdőcsapatok

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

BRAZÍLIA–JAPÁN – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Houston, Houston Stadion, 19 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Maurizio Mariani (olasz)

BRAZÍLIA: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – B. Guimaraes, Casemiro, Paquetá – Rayan, M. Cunha, Vinícius Júnior. Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti

A kispadon: Ederson, Weverton (kapusok), A. Sandro, Bremer, L. Pereira, Ibanez, Éderson, Fabinho, L. Henrique, Danilo Santos, Endrick, G. Martinelli, I. Thiago, Neymar

JAPÁN: Szuzuki Z. – Tanigucsi, Tomijaszu, Ito H. – Doan, Kamada, Szano K., Ito Dzs., Nakamura – Ueda, Maeda. Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime

A kispadon: Oszako K., Hajakava (kapusok), Szugavara, Itakura, Nagatomo, Vatanabe, Szeko, Szuzuki Dzs., Tanaka, Szuzuki J., Kubo, Macsino, Ogava, Siogai, Goto

A BRAZIL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Alisson (Liverpool FC – Anglia), 23 Ederson (Fenerbahce – Törökország), 12 Weverton (Gremio)

Védők: 6 Alex Sandro (Flamengo), 14 Bremer (Juventus – Olaszország), 13 Danilo Luiz (Flamengo), 16 Douglas Santos (Zenit – Oroszország), 3 Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), 24 Roger Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 15 Léo Pereira (Flamengo), 4 Marquinhos (Paris Saint-Germain – Franciaország)

Középpályások: 8 Bruno Guimaraes (Newcastle United – Anglia), 5 Casemiro (Manchester United – Anglia), 18 Danilo Santos (Botafogo), 2 Éderson (Atalanta – Olaszország), 17 Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 20 Lucas Paquetá (Flamengo)

Támadók: 9 Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), 19 Endrick (Olympique Lyon – Franciaország), 25 Igor Thiago (Brentford – Anglia), 21 Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), 22 Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia), 10 Neymar (Santos), 11 Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Rayan (AFC Bournemouth – Anglia), 7 Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti (olasz)

A JAPÁN VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 23 Hajakava Tomoki (Kasima Antlers), 12 Oszako Keiszuke (Sanfrecce Hirosima), 1 Szuzuki ​Zion (Parma – Olaszország)

Védők: 4 Itakura Ko (Ajax – Hollandia), 21 Ito Hiroki (Bayern München – Németország), 5 Nagatomo Juto (FC Tokio), 20 Szeko Ajumu (Le Havre – Franciaország), 2 Szugavara Jukinari (Werder Bremen – Németország), 25 Szuzuki Dzsunnoszuke (FC Köbenhavn – Dánia), 3 Tanigucsi Sogo (Sint-Truiden – Belgium), 22 Tomijaszu Takehiro (Ajax – Hollandia), 16 Vatanabe Cujosi (Feyenoord – Hollandia)

Középpályások: ⁠10 Doan Ricu (Eintracht Frankfurt – Németország), ​14 Ito Dzsunja (KRC Genk – Belgium), 15 Kamada Daicsi (Crystal Palace – Anglia), 8 Kubo Takefusza (Real Sociedad – Spanyolország), 11 Maeda Daizen (Celtic FC – Skócia), 13 Nakamura Keito (Reims – Franciaország), 24 Szano Kaisu (Mainz – Németország), 17 Szuzuki Juito (Freiburg – Németország), 7 Tanaka Ao (Leeds United – Anglia)

Támadók: 9 Goto Keiszuke (Sint-Truiden – Belgium), 6 Macsino Suto (Borussia Mönchengladbach – Németország), 19 ​Ogava Koki (NEC Nijmegen – Hollandia), 26 Siogai Kento (Wolfsburg – Németország), 18 Ueda Ajasze (Feyenoord – Hollandia)

Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime