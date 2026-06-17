Nemzeti Sportrádió

Neymar először edzett társaival azóta, hogy a vb-keretbe került

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.06.17. 11:38
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Neymar egyelőre nem játszhat a vb-n (Fotó: AFP)
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Brazília vb 2026 Neymar
Először edzett társaival Neymar, a brazilok sztárja azt követően, hogy sérülése ellenére bekerült a válogatott világbajnoki keretébe.

A 34 éves támadó kedden tréningezett a New York melletti főhadiszálláson, de helyszíni beszámolók szerint látható volt, hogy nincs tökéletes állapotban. Az edzés végén a Santos olimpiai bajnok futballistája a pályán maradt, és fotókat készített partnerével és lányaival.

A negyedik vb-jére készülő Neymar – aki minden idők legdrágább futballistájának számít – hétfőn kapott engedélyt a tréningre, és az orvosok is kíváncsiak, mennyire terhelhető a május 17-én megsérült jobb vádlija.

Az ötszörös világbajnok brazilok szombaton a C-csoportban 1–1-es döntetlennel kezdték a tornát Marokkó ellen, legközelebb pénteken Haitival csapnak össze Philadelphiában, várhatóan még Neymar nélkül.
 

 

Brazília vb 2026 Neymar
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