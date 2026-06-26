Neuer utolérte Klosét és Matthäust

Az Ecuador–Németország (2–1) mérkőzés tudósításában már megemlítettük, hogy Manuel Neuer a 22. világbajnoki mérkőzését játszotta, és ezzel immár egyedül áll az örökranglista hatodik helyén. Még két német játékos található előtte, Lothar Matthäus (25) és Miroslav Klose (24), de ha azt nézzük, hányszor voltak a kezdőcsapat tagjai, akkor Neuer utolérte őket. Amíg Neuer mindig kezdett, Matthäus háromszor, Klose kétszer csereként lépett pályára – megjegyzendő, Matthäus még a nyugatnémet válogatottal járt az első három vb-jén.

Timeless.



16 years after his World Cup debut, Manuel Neuer made his 22nd World Cup start for Germany against Ecuador.



In doing so, he equaled the record for the most World Cup starts made by a German, also held by Lothar Matthäus and Miroslav Klose. pic.twitter.com/y1YCbMenTG — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 26, 2026