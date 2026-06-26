Neuer utolérte Klosét és Matthäust
Az Ecuador–Németország (2–1) mérkőzés tudósításában már megemlítettük, hogy Manuel Neuer a 22. világbajnoki mérkőzését játszotta, és ezzel immár egyedül áll az örökranglista hatodik helyén. Még két német játékos található előtte, Lothar Matthäus (25) és Miroslav Klose (24), de ha azt nézzük, hányszor voltak a kezdőcsapat tagjai, akkor Neuer utolérte őket. Amíg Neuer mindig kezdett, Matthäus háromszor, Klose kétszer csereként lépett pályára – megjegyzendő, Matthäus még a nyugatnémet válogatottal járt az első három vb-jén.
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