Nem csak az örömkönnyek potyogtak – íme, a vb-csoportkör 3. fordulójának legjobb képei
Lezárult a labdarúgó-világbajnokság csoportkörének harmadik, egyben utolsó fordulója. Azok a válogatottak, amelyek továbbjutottak az egyenes kieséses szakaszba, érthetőek örömükben hullajthattak könnyeket, amelyek viszont búcsúzni kényszerültek, csalódottságukban itatták az egereket, főleg akkor, ha karnyújtásnyira voltak a folytatástól. A Getty Images segítségével most is összegyűjtöttük a forduló legjobb, legemlékezetesebb fotóit.
Nézze meg a csoportkör záró fordulójának legemlékezetesebb pillanatait!
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