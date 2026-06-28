Nemzeti Sportrádió

Nem csak az örömkönnyek potyogtak – íme, a vb-csoportkör 3. fordulójának legjobb képei

T. Z.T. Z.
2026.06.28. 17:50
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Fotó: Getty Images
Címkék
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Lezárult a labdarúgó-világbajnokság csoportkörének harmadik, egyben utolsó fordulója. Azok a válogatottak, amelyek továbbjutottak az egyenes kieséses szakaszba, érthetőek örömükben hullajthattak könnyeket, amelyek viszont búcsúzni kényszerültek, csalódottságukban itatták az egereket, főleg akkor, ha karnyújtásnyira voltak a folytatástól. A Getty Images segítségével most is összegyűjtöttük a forduló legjobb, legemlékezetesebb fotóit.

Nézze meg a csoportkör záró fordulójának legemlékezetesebb pillanatait!

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fotó 2026.06.28.

A vb-csoportkör 3. fordulójának legjobb képei (Fotók: Getty Images)

 

 

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