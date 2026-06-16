Nemzeti Sportrádió

Négygólos iksz Irán és Új-Zéland között

CS. M.CS. M.
2026.06.16. 05:10
Fotó: Getty Images
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foci vb vb 2026 vb-hírfolyam
Just duplázott, de a tornára nem éppen ideális körülmények között készülő iráni válogatott kétszer is egyenlített.
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Just duplázott, de a tornára nem éppen ideális körülmények között készülő iráni válogatott kétszer is egyenlített.

 

foci vb vb 2026 vb-hírfolyam
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