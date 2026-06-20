Ne szólj szám... – Thury Gábor jegyzete

A VILÁGBAJNOKSÁG D-csoportjában Paraguay–Törökország 1–0 – a törökök még lejátsszák az Egyesült Államok elleni találkozót, akár nyernek, akár vesztenek, mindenképpen utaznak haza, mert kiestek.

Matías Galarza alig több mint egy perc elteltével szerzett vezetést a dél-amerikaiaknak, ez volt Paraguay történelmének második leggyorsabb vb-gólja. A középpályás nem sokkal később sárga lapot kapott, ezzel ő az első a vb-k történetében, aki gólt szerez és sárga lapot is az első négy percben. A sárga lapok 1970-es bevezetése óta az első 15 percben sem fordult elő hasonló. Ez is egyfajta rekord.

Ám sokkal érdekesebb ezen a tornán egy másik első…

Iván Barton salvadori játékvezető azért állította ki a paraguayi Miguel Almirónt, mert száját eltakarva szólt a török játékosokhoz. Vélhetően nem kávézni hívta őket az első fél­idő végén, bár arra sincsen bizonyíték, hogy anyázta az ellenfelet, ám ez a történtek ismeretében teljesen mindegy. A vb-n bevezetett új szabály ugyanis az, hogy a száját eltakaró labdarúgót ki kell állítani. A regulát amiatt hozták mert a februári Benfica–Real Madrid Bajnokok Ligája-mérkőzésen Vinícius Júnior azt állította, a portugálok szélsője, Gianluca Prestianni rasszista jelzőkkel illette. Az argentin ezt tagadta, a madridiak a brazilnak adtak igazat, Francois Letexier játékvezető minden diplomáciai érzékére és tekintélyére szükség volt, hogy be tudják fejezni a mérkőzést.

A bevezetett szabály a lex Vinícius, lehet róla vitatkozni pró és kontra. Értem én, hogy csírájában akarja elfojtani a rasszizmust – ám ha valaki nem száj elé tett kézzel tesz becsmérlő kifejezést, az nem biztos, hogy kiderül… És arra sem lehet mérget venni, hogy az eltakart szájból szidalmazás fröcsög. Magam figyelmeztetésként bőven megelégednék egy sárga lapos figyelmeztetéssel. Ugyanakkor ez már meghozott regu­la, minden játékosnak tisztában kell(ene) lennie vele. Hogy azt ne mondjam, ez is a világbajnoki felkészülés része.

Ha másképpen nem megy: ne szólj szám, nem fáj fejem.