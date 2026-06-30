Munkaszüneti nap lesz a kedd Paraguayban – jelentette be az államfő

Mint korábban már megírtuk, Paraguayban népünnepély kezdődött a továbbjutás után, a fővárosban, Asunciónban az emberek az utcára tódultak, szóltak az autódudák, tűzijátékok színezték az égboltot.

„Ma egy egész ország ünnepel. Egy olyan nemzeti csapat győzelmét ünnepli, amely megtestesíti identitásunk lényegét: a harci szellemet, a hitet és egy olyan nép erejét, amely soha nem adja fel” – fogalmazott Santiago Pena államfő, hozzátéve, hogy a keddi napot munkaszüneti nappá nyilvánítja.