Messi újabb rekordot dönthet meg Ausztria ellen

Még csak a második mérkőzésére készül Argentína, mégis állandóan Lionel Messi a téma. A 38 éves argentin csatár mesterhármast szerzett Algéria ellen, ezzel először triplázott világbajnokságon, a torna örökranglistáján pedig utolérte a tizenhat gólos Miroslav Klosét. És aligha lepődne meg bárki, ha Ausztria ellen már túl is szárnyalná a kiváló német csatárt. Persze akadtak, akik amiatt panaszkodtak, hogy nem állította ki őt a játékvezető, amiért odatalpalt Aissza Mandi lábára. És persze arról se feledkezzünk meg, hogy egy argentin televízió tévesen az édesapja, Jorge Messi halálhírét keltette.