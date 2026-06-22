Nemzeti Sportrádió

Messi újabb rekordot dönthet meg Ausztria ellen

T. Z.T. Z.
2026.06.22. 09:09
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Fotó: Getty images
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Lionel Messi foci vb 2026 Argentína
Az Algéria ellen triplázó Lionel Messi hétfőn megdöntheti Miro­slav Klose rekordját, Jorge Burruchaga szerint Argentínának jó az esélye a címvédésre.

Még csak a második mérkőzésére készül Argentína, mégis állandóan Lionel Messi a téma. A 38 éves argentin csatár mesterhármast szerzett Algéria ellen, ezzel először triplázott világbajnokságon, a torna örökranglistáján pedig utolérte a tizenhat gólos Miroslav Klosét. És aligha lepődne meg bárki, ha Ausztria ellen már túl is szárnyalná a kiváló német csatárt. Persze akadtak, akik amiatt panaszkodtak, hogy nem állította ki őt a játékvezető, amiért odatalpalt Aissza Mandi lábára. És persze arról se feledkezzünk meg, hogy egy argentin televízió tévesen az édesapja, Jorge Messi halálhírét keltette. 

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KEZDÉS: 19.00. Az Algéria ellen triplázó argentin támadó hétfőn megdöntheti Miro­slav Klose rekordját.

 

 

Lionel Messi foci vb 2026 Argentína
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