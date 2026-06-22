Messi meglőtte a rekordot jelentő 17. vb-gólját, aztán a 18.-at is – nézze meg mindet!

A szerdán 39 éves klasszis a csoportkör második fordulójában, az Ausztria elleni dallasi összecsapás 7. percében büntetőt rontott – ezt ide kattintva megnézheti. Aztán viszont jött a 38. perc, amikor egy balról érkező beadást lőtt a jobb alsóba, amivel immáron egyedül áll az örök góllövőlista élén, lehagyva a német Miroslav Klosét.

A CSÚCSOT JELENTŐ GÓL KÜLÖN...

...ÉS EGYÜTT AZ ELSŐ 16 VB-GÓLLAL.

Messi azonban nem érte be ennyivel, a mérkőzés záróakkordjaként meglőtte 18. vb-gólját is, ezzel beállítva Argentína 2–0-s győzelmét, egyben bebiztosítva a címvédő továbbjutását is.

MESSI 18. VB-GÓLJA

A világbajnokságok történelmének legeredményesebb játékosai rangsorában Kocsis Sándor, az Aranycsapat csatára, az 1954-es torna gólkirálya a nyolcadik helyet foglalja el 11 góljával.

A VILÁGBAJNOKI GÓLÖRÖKRANGSOR

1. Lionel Messi (argentin, 2006-2026) 18 gól

2. Miroslav Klose (német, 2002-2014) 16

3. Ronaldo (brazil, 1998-2006) 15

4. Gerd Müller (német, 1970-1974) és Kylian Mbappé (francia, 2018-2026) 14-14

6. Just Fontaine (francia, 1958) 13

7. Pelé (brazil, 1958-1970) 12

8. Kocsis Sándor (1954) és Jürgen Klinsmann (német, 1990-1998) 11-11

10. Helmut Rahn (német, 1954-1958) Teofilo Cubillas (perui, 1970-1978), Grzegorz Lato (lengyel, 1974-1982), Gary Lineker (angol, 1986-1990), Gabriel Batistuta (argentin, 1994-2002) és Thomas Müller (német, 2010-2018) 10-10