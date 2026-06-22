Nemzeti Sportrádió

Lionel Messi nem igazán gondolt a vb-rekordra a meccs előtt

2026.06.22. 22:09
Tovább menetel Lionel Messi és Argentína (Fotó: Getty Images)
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Lionel Messi foci vb 2026 vb 2026 Ausztria Nahuel Molina Argentína
Mint ismert, Argentína 2–0-ra legyőzte Ausztriát az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság J-csoportjában. A győzelemmel továbbjutó dél-amerikaiak mindkét gólját Lionel Messi szerezte, aki ezzel egyedüli vb-gólrekorder lett miután 17. és 18. vb-gólját is belőtte. A meccs legjobbjának választott Messi nyilatkozott a mérkőzés után.

„Nagyon boldog vagyok, most mindenek felett csak élvezem a pillanatot és együtt ünneplek a csapattársaimmal. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy most egy picit fáradt vagyok. Ennél érdekesebb viszont az, hogy nagyon fontos győzelmet értünk el, egy nehéz mérkőzésen egy kemény ellenfél ellen. Ez a siker most megnyugtathat minket és önbizalmat adhat a folytatásra nézve. Eddig egészen lenyűgöző a világbajnokság számunkra, örülünk neki, hogy hat pontot gyűjtöttünk az első két meccsünkön és máris továbbjutottunk. Ezzel azért némi tehertől megszabadulunk most” – fogalmazott a friss világbajnoki gólrekorder Lionel Messi, aki az új csúcsról alig beszélt, beszélt, a kihagyott tizenegyesről viszont igen, még ha nem is túl bőven. 

„Nagyon bosszantott, idegesített, dühös voltam a hibám miatt. Egyszerűen rosszul rúgtam... Hogy gondoltam-e a rekordra? Nem, igazából csak a mérkőzés megnyerése járt a fejemben” – fogalmazott az immár 18 világbajnoki gólnál járó támadó.

Megszólalt a meccset végigjátszó Nahuel Molina is, aki nem is a találkozóról beszél, sokkal inkább a duplázó csapatkapitányát méltatta.

„Megtiszteltetés Lionel Messivel egy csapatban játszani, mindenkinek ő a példaképe. Nincs kétségem afelől, hogy még rengeteg örömöt okoz nekünk, és persze az argentin futballt rajongóknak ezen a világbajnokságon. Mindenki azt láthatja rajta, hogy nem csökken a győzni akarása, mindig nyerni szeretne, most, az Ausztria elleni mérkőzésen is bebizonyította, hogy klasszis futballista, boldogok vagyunk, hogy most már ő a vb-gólcsúcstartó” – mondta Molina.

Az osztrákoktól a kezdőként 85 percet a pályán töltő Michael Gregoritsch értékelte a mérkőzést, s elmondta, nem örül a második kapott gólnak.

„Megpróbáltunk keményen játszani és a saját játékunkat hozni, de sajnos nem igazán tudtunk tiszta gólhelyzeteket kialakítani, hogy valami értéket is tudjunk magunkkal vinni ebből a mérkőzésből. A végén kapott második gólt nagyon sajnálom, egy kicsit elrontotta a gólkülönbségünket, és az is bánt, hogy kikaptunk. De ezt most és itt lezárjuk, és már a regenerálásé lesz a főszerep. Aztán mindent meg kell majd tennünk vasárnap, hogy Algériát legyőzzük és kiharcoljuk a továbbjutást” – jelentette ki az Augsburg 32 éves támadója.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
J-CSOPORT
ARGENTÍNA–AUSZTRIA 2–0 (1–0)
Dallas, Dallas Stadion, 70 649 néző. Vezette: Omar (egyiptomi)
ARGENTÍNA: E. Martínez – Molina, Romero (Otamendi, 57.), Lisandro Martínez, Medina (Tagliafico, 82.) – De Paul (Paredes, 82.), A. Mac Allister, E. Fernández, Almada (N. González, 64.) – Messi, Lautaro Martínez (J. Álvarez, 64.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
AUSZTRIA: A. Schlager – Posch (Prass, 67.), Danso, Alaba (Friedl, 67.), Laimer – Seiwald, X. Schlager – Schmid (Wimmer, 78.), Wanner (Arnautovic, 67.), Sabitzer – Gregoritsch (Chukwuemeka, 85.). Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick
Gólszerző: Messi (38., 90+5.)

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