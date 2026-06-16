Mbappé két gólt lőtt, „fuvolázott”, és Barcola is betalált Szenegál ellen – videók

Kylian Mbappé először a 66. percben vette be a szenegáli kaput, ezzel szereztek vezetést a franciák Szenegál ellen a labdarúgó-vb I-csoportjában. A Real Madrid támadója ígéretéhez híven bemutatta fuvolázós gólörömét, majd később újra betalált, így megelőzte az 57 gólos Olivier Giroud-t a francia válogatott gólörökrangsorában. Mbappé két gólja között Bradley Barcola és a szenegáli Ibrahim Mbaye is eredményes volt, így nyertek a franciák 3–1-re.

KYLIAN MBAPPÉ ELSŐ GÓLJA BRADLEY BARCOLA GÓLJA IBRAHIM MBAYE GÓLJA KYLIAN MBAPPÉ MÁSODIK GÓLJA ÉLŐ SZÖVEGES TUDÓSÍTÁS ITT! VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

I-CSOPORT

FRANCIAORSZÁG–SZENEGÁL 3–1 (0–0)

East Rutherford, New York/New Jersey Stadion, 80 545 néző. Vezette: Faghani (ausztrál)

FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Olise, O. Dembélé (Barcola, 80.), D. Doué (Cherki, 87.) – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

SZENEGÁL: E. Mendy – K. Diatta, K. Koulibaly, Niakhaté, E. M. Diouf – L. Camara (H. Diarra, 75.), I. Gueye (Ciss, 88.), P. Gueye (I. Ndiaye, 83.) – I. Sarr (I. Mbaye, 75.), N. Jackson (Dieng, 83.), Mané. Szövetségi kapitány: Pape Thiaw

Gólszerző: K. Mbappé (66., 90+6.), Barcola (82.), ill. I. Mbaye (90+5.)