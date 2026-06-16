Nemzeti Sportrádió

Mbappé két gólt lőtt, „fuvolázott”, és Barcola is betalált Szenegál ellen – videók

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.06.16. 23:20
null
Kylian Mbappé (jobbra) betalált (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 francia válogatott vb 2026 szenegáli válogatott Kylian Mbappé
Kylian Mbappé először a 66. percben vette be a szenegáli kaput, ezzel szereztek vezetést a franciák Szenegál ellen a labdarúgó-vb I-csoportjában. A Real Madrid támadója ígéretéhez híven bemutatta fuvolázós gólörömét, majd később újra betalált, így megelőzte az 57 gólos Olivier Giroud-t a francia válogatott gólörökrangsorában. Mbappé két gólja között Bradley Barcola és a szenegáli Ibrahim Mbaye is eredményes volt, így nyertek a franciák 3–1-re.

KYLIAN MBAPPÉ ELSŐ GÓLJA

BRADLEY BARCOLA GÓLJA

IBRAHIM MBAYE GÓLJA

KYLIAN MBAPPÉ MÁSODIK GÓLJA

ÉLŐ SZÖVEGES TUDÓSÍTÁS ITT!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
I-CSOPORT
FRANCIAORSZÁG–SZENEGÁL 3–1 (0–0)
East Rutherford, New York/New Jersey Stadion, 80 545 néző. Vezette: Faghani (ausztrál)
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Olise, O. Dembélé (Barcola, 80.), D. Doué (Cherki, 87.) – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps
SZENEGÁL: E. Mendy – K. Diatta, K. Koulibaly, Niakhaté, E. M. Diouf – L. Camara (H. Diarra, 75.), I. Gueye (Ciss, 88.), P. Gueye (I. Ndiaye, 83.) – I. Sarr (I. Mbaye, 75.), N. Jackson (Dieng, 83.), Mané. Szövetségi kapitány: Pape Thiaw
Gólszerző: K. Mbappé (66., 90+6.), Barcola (82.), ill. I. Mbaye (90+5.)

Foci vb 2026
1 órája

Mbappé duplázott, Franciaország Szenegál legyőzésével kezdte a vb-t

A végére pörgött fel a mérkőzés. A második félidő hosszabbításában két gól is esett.

 

 

foci vb 2026 francia válogatott vb 2026 szenegáli válogatott Kylian Mbappé
Legfrissebb hírek

Haaland duplázott az első félidőben élete első vb-meccsén – videó

Foci vb 2026
2 perce

Deschamps a két perc után betaláló Barcolát dícsérte

Foci vb 2026
8 perce

A norvég szurkolók a mozgólépcsőn is bemutatták az evezést

Foci vb 2026
22 perce

Elkezdődött az Irak–Norvégia találkozó

Foci vb 2026
53 perce

Az első félidőben Haaland duplájába Husszein szólt közbe

Foci vb 2026
1 órája

Irak–Norvégia: Haaland és Sörloth egymás mellett a csatársorban – íme, a kezdőcsapatok!

Foci vb 2026
1 órája

Még egy-egy gól a hajrában, a franciák 3–1-re legyőzték Szenegált

Foci vb 2026
1 órája

Mbappé duplázott, Franciaország Szenegál legyőzésével kezdte a vb-t

Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik