Martínez szerint a portugál játékosok hozzáállása rendben volt a Kongói DK ellen

„Nagyon jól kezdtük a meccset. A korai gól után inkább csak tartani akartuk a labdát, kevesebbszer érkeztünk meg a kapu előterébe, ez pedig lehetővé tette Kongónak, hogy rendezze sorait, és elkezdjen játszani. A szünet előtt rögzített szituációból kaptunk gólt. Jobb, ha a csoportkörben nyújtunk ilyen teljesítményt, és utána sokat javulunk, a hozzáállással egyébként elégedett vagyok” – vélekedett a LiveModeTV mikrofonja előtt Roberto Martínez, a portugálok szövetségi kapitánya. Ehhez képest Joao Cancelo egy fokkal kritikusabb hangvételt ütött meg.

„A labdabirtoklás ellenére nem teremtettünk helyzeteket, hiányzott az erő. Kevés ez a döntetlen, ennél jobb meccset kellett volna játszanunk, olyan érzés, mintha kikaptunk volna. Időnként kapkodtunk, az ellenfél pedig veszélyesen kontrázott” – mondta ugyanazon forrásnak a védő.

Sébastien Desabre (Fotó: Getty Images)

„Jó és nehéz meccset játszottunk. Tetszett, ahogyan küzdöttünk a világ egyik legjobb csapata ellen. Nagyszerű ez az eredmény, boldog vagyok a csapattársaim, a stáb és a családom miatt is. Odahaza Kongóban háború dúl, ez az eredmény minden honfitársunknak ajándék” – így a kongói csapat gólszerzője, Yoane Wissa.

„Megszereztük az első pontunkat, boldogok vagyunk. Remekül védekeztünk egy kivételesen erős ellenfél ellen. Az első percekben kicsit össze voltunk zavarodva, de az idő múlásával összeszedtük magunkat. Végső soron a pontszerzés megvolt, s mi már a következő meccsre összpontosítunk. Jó hír, hogy Kolumbia vagy Üzbegisztán legyőzésével meglehet a továbbjutás” – idézi a portugál Sport TV-nek nyilatkozó Sébastien Desabre szövetségi kapitányt a Bola Na Rede labdarúgással foglalkozó portál.

„Sokat dolgozunk a rögzített helyzeteken. Volt egy-két támadás, ahol máshogyan is dönthettünk volna, de örülünk a döntetlennek. Ami a portugálokat illeti, nekik a legjobbakat kívánjuk” – tette hozzá a 49 éves francia tréner.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

K-CSOPORT

PORTUGÁLIA–KONGÓI DK 1–1 (1–1)

Houston, Houston Stadion, 68 777 néző. Vezette: A. al-Jasszim (katari)

PORTUGÁLIA: D. Costa – J. Cancelo, T. Araújo, R. Veiga, Nuno Mendes (N. Semedo, 72.) – B. Fernandes, Joao Neves, Vitinha (Goncalo Ramos, 83.) – B. Silva (F. Conceicao, a szünetben), C. Ronaldo, Pedro Neto (R. Leao, 72.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

KONGÓI DK: Mpasi – Wan-Bissaka (Kalulu, 85.), Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku (J. Kayembe, 74.) – Mukau (Sadiki, 57.), Moutoussamy, E. Kayembe (Pickel, 74.) – Wissa, Bakambu (Banza, 85.). Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre

Gólszerző: Joao Neves (6.), ill. Wissa (45+5.)