Marsch: A kispadról érkezők megint nagy hasznára voltak a csapatnak

Jesse Marsch, a Svájc elleni 2–1-es vereség ellenére továbbjutó kanadaiak szövetségi kapitánya: – Olyan csapatunk van, amelyik egy pillanatra sem adja fel, erre nagyon büszkék lehetünk. A mérkőzés elején nem voltunk elég agresszívak, bizonytalankodtunk, de összpontosítsunk inkább a pozitívumokra, például arra, hogy a kispadról érkezők megint nagy hasznára voltak a csapatnak. Az egyetlen, amit bánok, hogy bár a szünetben gondoltam arra, hogy átállunk ötvédős rendszerre, és lezárjuk az utat a kapunk felé, ezt nem léptem meg. Meg kellett volna.