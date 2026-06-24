Nemzeti Sportrádió

Marsch: A kispadról érkezők megint nagy hasznára voltak a csapatnak

2026.06.24. 23:45
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Jesse Marsch, a Svájc elleni 2–1-es vereség ellenére továbbjutó kanadaiak szövetségi kapitánya: – Olyan csapatunk van, amelyik egy pillanatra sem adja fel, erre nagyon büszkék lehetünk. A mérkőzés elején nem voltunk elég agresszívak, bizonytalankodtunk, de összpontosítsunk inkább a pozitívumokra, például arra, hogy a kispadról érkezők megint nagy hasznára voltak a csapatnak. Az egyetlen, amit bánok, hogy bár a szünetben gondoltam arra, hogy átállunk ötvédős rendszerre, és lezárjuk az utat a kapunk felé, ezt nem léptem meg. Meg kellett volna.

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A második félidő elején a svájciak két gólt rúgtak, a társházigazda nagyot harcolt, de csak szépíteni tudott.


 

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