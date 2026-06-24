Lopetegui: A játékosaim többet érdemeltek volna

Julen Lopetegui, a katariak szövetségi kapitánya a Bosznia-Hercegovinától elszenvedett 3–1-es vereség után: – Döntő momentum volt a korai első góljuk, és persze az, hogy két korai hibánkból előnyt kovácsoltak. A folytatásban nagyon sok szép dolgot láttam a csapattól, de az élet nem honorálta az erőfeszítéseinket. A játékosaim többet érdemeltek volna: a szívüket adták, nehéz helyzetben is képesek voltak talpra állni, és már az első félidőben volt annyi helyzetünk, hogy akár egyenlítsünk. Sajnos nem sikerült.