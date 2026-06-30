Kiderül, mennyit ér a százszázalékos mexikói mérleg

Története során először hibátlanul, kapott gól nélkül zárta a világbajnoki csoportkört Mexikó, a helyi sajtó mégis óvatosságra int az Ecuador elleni kieséses mérkőzés előtt. Ricardo López Si futballelemző lapunknak elmondta, a Javier Aguirre szövetségi kapitány által irányított válogatott stabilan védekezik, ám támadásban vannak hiányosságai – az Azték Stadion atmoszférája mindenesetre erőt adhat.

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