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Kettőből kettő: Mexikó a második meccsét is megnyerte!
CS. M.
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2026.06.19. 05:01
Luis Romo góljával nyert Mexikó (Fotó: Getty Images)
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Az ázsiaiak kapusának hibája is kellett a mexikói gólhoz az alacsony színvonalú meccsen, de összejött a siker Guadalajarában.
foci vb 2026
vb 2026
vb-hírfolyam
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