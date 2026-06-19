Nemzeti Sportrádió

Kettőből kettő: Mexikó a második meccsét is megnyerte!

CS. M.CS. M.
2026.06.19. 05:01
Luis Romo góljával nyert Mexikó (Fotó: Getty Images)
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Foci vb 2026
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Dél-Koreát is megverte, Mexikó társházigazdaként továbbjutott, egyben máris megnyerte az A-csoportot!

Az ázsiaiak kapusának hibája is kellett a mexikói gólhoz az alacsony színvonalú meccsen, de összejött a siker Guadalajarában.

 

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