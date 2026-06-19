Jonathan David triplázott, megvan a vb első szabadrúgásgólja – videó

A labdarúgó-világbajnokság B-csoportjának 2. fordulójában a társházigazda Kanada mindkét félidőben három gólt lőtt Katarnak. Mutatjuk a gólokat!

EGY KIPATTANÓ UTÁN LARIN SZERZETT VEZETÉST AZTÁN JONATHAN DAVID LŐTT A BAL ALSÓBA JONATHAN DAVID DUPLÁZOTT NATHAN SALIBA SZEREZTE AZ IDEI VB ELSŐ SZABADRÚGÁSGÓLJÁT ÖNGÓLLAL NŐTT ÖTRE A KÜLÖNBSÉG JONATHAN DAVID TRIPLÁJÁVAL ÁLLÍTOTTA BE A 6–0-S VÉGEREDMÉNYT