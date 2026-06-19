Jonathan David triplázott, megvan a vb első szabadrúgásgólja – videó
A labdarúgó-világbajnokság B-csoportjának 2. fordulójában a társházigazda Kanada mindkét félidőben három gólt lőtt Katarnak. Mutatjuk a gólokat!
EGY KIPATTANÓ UTÁN LARIN SZERZETT VEZETÉST
AZTÁN JONATHAN DAVID LŐTT A BAL ALSÓBA
JONATHAN DAVID DUPLÁZOTT
NATHAN SALIBA SZEREZTE AZ IDEI VB ELSŐ SZABADRÚGÁSGÓLJÁT
ÖNGÓLLAL NŐTT ÖTRE A KÜLÖNBSÉG
JONATHAN DAVID TRIPLÁJÁVAL ÁLLÍTOTTA BE A 6–0-S VÉGEREDMÉNYT
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