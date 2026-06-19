Nemzeti Sportrádió

Jonathan David triplázott, megvan a vb első szabadrúgásgólja – videó

B. A. P.B. A. P.
2026.06.19. 00:56
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Jonathan David duplázott az első félidőben (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 videó Katar Kanada
A labdarúgó-világbajnokság B-csoportjának 2. fordulójában a társházigazda Kanada mindkét félidőben három gólt lőtt Katarnak. Mutatjuk a gólokat!

EGY KIPATTANÓ UTÁN LARIN SZERZETT VEZETÉST

AZTÁN JONATHAN DAVID LŐTT A BAL ALSÓBA

JONATHAN DAVID DUPLÁZOTT

NATHAN SALIBA SZEREZTE AZ IDEI VB ELSŐ SZABADRÚGÁSGÓLJÁT

ÖNGÓLLAL NŐTT ÖTRE A KÜLÖNBSÉG

JONATHAN DAVID TRIPLÁJÁVAL ÁLLÍTOTTA BE A 6–0-S VÉGEREDMÉNYT

 

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