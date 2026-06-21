Jérémy Doku helyett Saelemaekers kezd a belgáknál Irán ellen

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

G-CSOPORT

BELGIUM–IRÁN – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Los Angeles, Los Angeles Stadion, 21 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Dario Herrera (argentin)

BELGIUM: Courtois – Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper – Raskin, Tielemans – Saelemaekers, De Bruyne, Trossard – R. Lukaku. Szövetségi kapitány: Rudi Garcia

A kispadon: Lammens, Penders (kapusok), De Winter, Theate, Seys, Castagne, Witsel, Moreira, Vanaken, A. Onana, Lukébakio, De Ketelaere, Fernández-Pardo

IRÁN: Beiranvand – Hardani, Kanani, Halilzadeh, Nemati, Hadzsszafi – Rezaijan, Goddosz, Ezatolahi, Mohebi – Taremi. Szövetségi kapitány: Amir Galenui

A kispadon: Niazmand, Hosszeini (kapusok), Mohammadi, Eiri, Csesmi, Juszefi, Gorbani, Razzaginia, Gajedi, Dzsahanbahs, Torabi, Alipur, Hosszeinzadeh, Moganlu, Dargahi

A BELGA VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Thibaut Courtois (Real Madrid – Spanyolország), 12 Senne Lammens (Manchester United – Anglia), 13 Mike Penders (Strasbourg – Franciaország)

Védők: 2 Zeno Debast (Sporting CP – Portugália), 3 Arthur Theate (Eintracht Frankfurt – Németország), 4 Brandon Mechele (FC Bruges), 5 Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion – Anglia), 15 Thomas Meunier (Lille – Franciaország), 16 Koni De Winter (AC Milan – Olaszország), 18 Joaquin Seys (FC Bruges), 21 Timothy Castagne (Fulham – Anglia), 25 Nathan Ngoy (Lille – Franciaország)

Középpályások: 6 Axel Witsel (Girona – Spanyolország), 7 Kevin De Bruyne (Napoli – Olaszország), 8 Youri Tielemans (Aston Villa – Anglia), 20 Hans Vanaken (FC Bruges), 23 Nicolas Raskin (Rangers FC – Skócia), 24 Amadou Onana (Aston Villa – Anglia)

Támadók: 9 Romelu Lukaku (Napoli – Olaszország), 10 Leandro Trossard (Arsenal – Anglia), 11 Jérémy Doku (Manchester City – Anglia), 14 Dodi Lukébakio (Benfica – Portugália), 17 Charles De Ketelaere (Atalanta – Olaszország), 19 Diego Moreira (Strasbourg – Franciaország), 22 Alexis Saelemaekers (AC Milan – Olaszország), 26 Matías Fernández-Pardo (Lille – Franciaország)

Szövetségi kapitány: Rudi Garcia (francia)

AZ IRÁNI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Alireza Beiranvand (Traktor SC), 12 Pajam Niazmand (Perszepolisz), 22 Szejed Hosszein Hosszeini (Szepahan)

Védők: 2 Szaleh Hardani (Eszteglal), 3 Ehszan Hadzsszafi (Szepahan), 4 Sodzsa Halilzadeh (Traktor SC), 5 Milad Mohammadi (Perszepolisz), 13 Hosszein Kanani (Perszepolisz), 19 Ali Nemati (Fulad), 23 Ramin Rezaijan (Fulad), 25 Danial Eiri (Malavan)

Középpályások: 6 Szaid Ezatolahi (Al-Ahli – Arab Emírségek), 7 Alireza Dzsahanbahs (Dender EH – Belgium), 8 Mohammad Mohebi (FK Rosztov – Oroszország), 10 Mehdi Gajedi (Al-Naszr – Arab Emírségek), 14 Szaman Goddosz (Kalba – Arab Emírségek), 15 Ruzbeh Csesmi (Eszteglal), 16 Mahdi Torabi (Traktor SC), 17 Aria Juszefi (Szepahan), 21 Mohammad Gorbani (Al-Vahda – Arab Emírségek), 26 Amir Mohammad Razzaginia (Eszteglal)

Támadók: 9 Mehdi Taremi (Olympiakosz – Görögország), 11 Ali Alipur (Perszepolisz), 18 Amir Hosszein Hosszeinzadeh (Traktor SC), 20 Sahrijar Moganlu (Kalba – Arab Emírségek), 24 Dennisz Dargahi (Standard Liege – Belgium)

Szövetségi kapitány: Amir Galenui