Nemzeti Sportrádió

Javier Aguirre: Egyetlen hiba döntötte el a mérkőzés sorsát

B. A. P.B. A. P.
2026.06.19. 06:28
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Javier Aguirre csapata továbbjutott a 32 közé (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Mexikó Dél-Korea nyilatkozat
A labdarúgó-világbajnokság A-csoportjának 2. fordulójában Mexikó egy kapushibát kihasználva 1–0-ra legyőzte Dél-Koreát. A találkozó után a két szövetségi kapitány értékelt.

Javier Aguirre, a mexikói válogatott szövetségi kapitánya: „Nehéz volt, nagyon jól ismerjük őket. Nagy nyomást gyakoroltak ránk, nem hagytak nekünk teret, és mi sem hagytunk nekik. Végül úgy tűnt, hogy egy hiba bármelyik irányba eldöntheti a mérkőzés sorsát. A legjobb dolog a mai nap? A szurkolók.”

Hong Mjung Bo, a dél-koreai válogatott szövetségi kapitánya így értékelt. „Pontosan úgy játszottunk, ahogyan elterveztük. Arra kértem a játékosokat, hogy maradjanak nyugodtak, és a saját játékunkat játsszák. Nem volt rossz. A mérkőzés alatt végig megőriztük a hidegvérünket. Csalódást okozott, ahogyan a gólt kaptuk, a csoportkör utolsó mérkőzésén mindent beleadunk. Mostantól a következő mérkőzésre való felkészülésre koncentrálunk.”

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Az ázsiaiak kapusának hibája is kellett a mexikói gólhoz az alacsony színvonalú meccsen, de összejött a siker Guadalajarában.

 

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VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
A-CSOPORT
Mexikó–Dél-Korea 1–0 (0–0) 
Guadalajara, Akron Stadion. Vezeti: G. Tejera (uruguayi) 
MEXIKÓ: Rangel – J. Sánchez, E. Álvarez, J. Vásquez, Gallardo – Lira, B. Gutiérrez (Pineda, 71.), Romo (O. Vargas, 71.) – Alvarado (Reyes, 80.), Quinones (Huerta Valera, 84.) – R. Jiménez (Giménez, 80.). Szövetségi kapitány: Javier Aguirre 
DÉL-KOREA: Kim Szung Gju – Li Han Bom, Kim Min Dzse, Li Ki Hjuk – Szol Jung Vu (Jang Hjun Dzsun, 71.), Hvang In Bom, Pek Szung Ho (Cso Ku Szung, 77.), Kim Mun Hvan (Om Dzsi Szung, 71.) – Li Kang In, Li Dzse Szung (Hvang Hi Csan, 71.) – Szon Hung Min (O Hjon Gju, 57.). Szövetségi kapitány: Hong Mjung Bo
Gólszerző: Romo (50.)  

foci vb 2026 Mexikó Dél-Korea nyilatkozat
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