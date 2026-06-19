Javier Aguirre: Egyetlen hiba döntötte el a mérkőzés sorsát

Javier Aguirre, a mexikói válogatott szövetségi kapitánya: „Nehéz volt, nagyon jól ismerjük őket. Nagy nyomást gyakoroltak ránk, nem hagytak nekünk teret, és mi sem hagytunk nekik. Végül úgy tűnt, hogy egy hiba bármelyik irányba eldöntheti a mérkőzés sorsát. A legjobb dolog a mai nap? A szurkolók.”

Hong Mjung Bo, a dél-koreai válogatott szövetségi kapitánya így értékelt. „Pontosan úgy játszottunk, ahogyan elterveztük. Arra kértem a játékosokat, hogy maradjanak nyugodtak, és a saját játékunkat játsszák. Nem volt rossz. A mérkőzés alatt végig megőriztük a hidegvérünket. Csalódást okozott, ahogyan a gólt kaptuk, a csoportkör utolsó mérkőzésén mindent beleadunk. Mostantól a következő mérkőzésre való felkészülésre koncentrálunk.”