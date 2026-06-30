Nemzeti Sportrádió

Itt a vége, Norvégia jutott tovább a legjobb 16 közé!

M. B.M. B.
2026.06.30. 20:59
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Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026
Fotó: Getty Images

 

 

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