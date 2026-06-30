Foci vb 2026
Magyar foci
Külföldi foci
Kézi
Amerika
F1
Egyéni
Csapat
Galéria
Belépés
Nemzeti Sportrádió
Friss hírek napi bontásban
Foci-vb-program
Foci-vb-keretek
Sportműsor
Képes Sport
Csupasport
Hátsó füves
Utánpótlássport
Itt a vége, Norvégia jutott tovább a legjobb 16 közé!
M. B.
0
Tetszik
2026.06.30. 20:59
Megosztás
0
Tetszik
Címkék
foci vb 2026
vb 2026
Norvégia
Elefántcsontpart
Fotó: Getty Images
foci vb 2026
vb 2026
Norvégia
Elefántcsontpart
0 Komment
Legfrissebb hírek
Sérülés miatt kétséges Paquetá játéka a nyolcaddöntőben
Foci vb 2026
19 perce
A BBC kommentátora annyira unta az Elefántcsontpart – Norvégia meccset, hogy a macskája eltűnéséről kezdett értekezni
Foci vb 2026
25 perce
Haaland Oyarzabalt másolta, aztán belőtte ötödik vb-gólját – statisztikák
Foci vb 2026
27 perce
Íme, a francia-svéd meccs kezdői!
Foci vb 2026
36 perce
A franciáknál Mbappé, a svédeknél Gyökeres az előretolt ék
Foci vb 2026
47 perce
Így reagáltak Nusa góljára Oslóban
Foci vb 2026
55 perce
„Ez örökre megváltoztatja Norvégiát” – Haaland a nyolcaddöntőbe jutásról
Foci vb 2026
58 perce
A 18. vb-jéről tudósít a rekorder argentin újságíró
Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik