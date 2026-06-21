Nemzeti Sportrádió

Így kezdenek a belgák és az irániak!

2026.06.21. 20:38
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Irán Belgium
A G-csoport második fordulójában Belgium és Irán csap össze Los Angelesben. Mutatjuk a két csapat kezdőcsapatát!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
G-CSOPORT
BELGIUM–IRÁN – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Los Angeles, Los Angeles Stadion, 21 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Dario Herrera (argentin)
BELGIUM: Courtois – Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper – Raskin, Tielemans – Saelemaekers, De Bruyne, Trossard – R. Lukaku. Szövetségi kapitány: Rudi Garcia
A kispadon: Lammens, Penders (kapusok), De Winter, Theate, Seys, Castagne, Witsel, Moreira, Vanaken, A. Onana, Lukébakio, De Ketelaere, Fernández-Pardo
IRÁN: Beiranvand – Hardani, Kanani, Halilzadeh, Nemati, Hadzsszafi – Rezaijan, Goddosz, Ezatolahi, Mohebi – Taremi. Szövetségi kapitány: Amir Galenui
A kispadon: Niazmand, Hosszeini (kapusok), Mohammadi, Eiri, Csesmi, Juszefi, Gorbani, Razzaginia, Gajedi, Dzsahanbahs, Torabi, Alipur, Hosszeinzadeh, Moganlu, Dargahi

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!

Foci vb 2026
1 órája

Vb 2026: Belgium–Irán 0–0

Rudi Garcia fiai Egyiptommal, míg az perzsa állam válogatottja Új-Zélanddal ikszelt az első körben.

 

foci vb 2026 vb 2026 Irán Belgium
Legfrissebb hírek

De la Fuente: Szép szülinapi ajándék volt

Foci vb 2026
3 perce

Oyarzabal beállította Fazekas László rekordját – statisztikák

Foci vb 2026
48 perce

Elkezdődött a Belgium–Irán mérkőzés

Foci vb 2026
52 perce

Vb 2026: Belgium–Irán 0–0

Foci vb 2026
1 órája

Statisztikák: először esett három gól az első „taktikai reklámszünet” előtt ezen a vb-n

Foci vb 2026
1 órája

Jérémy Doku helyett Saelemaekers kezd a belgáknál Irán ellen

Foci vb 2026
1 órája

Yamal és Oyarzabal 24 perc alatt lerendezte Szaúd-Arábiát, könnyedén nyertek a spanyolok

Foci vb 2026
1 órája

Végeredmény: Spanyolország–Szaúd-Arábia 4–0

Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik