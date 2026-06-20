Így állnak a rendezők csapatai két forduló után

Először rendezik meg három országban a labdarúgó-világbajnokságot, és két forduló után a háromból két rendező, az egyaránt két győzelemmel kezdő Egyesült Államok és Mexikó már tovább is jutott (eddig csak ez a két ország kezdett két győzelemmel), az amerikaiak ráadásul már a csoportjukat is megnyerték. A kanadaiaknak is jó esélyük van a továbbjutásra, azok után, hogy a bosnyákok elleni döntetlent követően a 2. fordulóban 6–0-ra legyőzték Katart.

Home field advantage is in full effect so far at the FIFA World Cup pic.twitter.com/c1Sq56QBd3 — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 20, 2026