Így állnak a rendezők csapatai két forduló után
Először rendezik meg három országban a labdarúgó-világbajnokságot, és két forduló után a háromból két rendező, az egyaránt két győzelemmel kezdő Egyesült Államok és Mexikó már tovább is jutott (eddig csak ez a két ország kezdett két győzelemmel), az amerikaiak ráadásul már a csoportjukat is megnyerték. A kanadaiaknak is jó esélyük van a továbbjutásra, azok után, hogy a bosnyákok elleni döntetlent követően a 2. fordulóban 6–0-ra legyőzték Katart.
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