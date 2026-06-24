Nemzeti Sportrádió

Három változás a horvátoknál az angolok elleni meccshez képest – íme, a kezdőcsapatok

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.06.24. 00:05
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A horvátok már megvizsgálták a pályát (Fotó: Getty Images)
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vb 2026 panamai válogatott horvát válogatott
Egy órakor kezdődik a Panama–Horvátország mérkőzés a labdarúgó-világbajnokság L-csoportjának második fordulójában. Mindkét szövetségi kapitány kijelölte kezdőcsapatát az összecsapásra. Thomas Christiansen Cecilio Waterman helyett ezúttal José Fajardót nevezte a kezdőbe, míg Zlatko Dalic Luka Vuskovic, Petar Sucic és Mario Pasalic helyett Marin Pongracicot, Mateo Kovacicot és Marco Pasalicot tette be a csapatba.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
L-CSOPORT
PANAMA–HORVÁTORSZÁGélőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Toronto, Toronto Stadion, 1 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Pierre Atcho (gaboni)
PANAMA: Mosquera – J. Ramos, J. Córdoba, Andrade – Murillo, Harvey, Bárcenas, Blackman – C. Martínez, Fajardo, J. L. Rodríguez. Szövetségi kapitány: Thomas Christiansen
A kispadon: Mejía, Samudio (kapusok), Carrasquilla, É. Davis, I. Díaz, Escobar, Farina, Godoy, Gutiérrez, Londono, Miller, Quintero, T. Rodríguez, Waterman, Yanis
HORVÁTORSZÁG: Livakovic – Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol – Modric, Kovacic – Marco Pasalic, Baturina, Perisic – Musa. Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic
A kispadon: Kotarski, Pandur (kapusok), Budimir, Caleta-Car, Erlic, Fruk, Jakic, Kramaric, I. Matanovic, Moro, Mario Pasalic, L. Sucic, P. Sucic, Vlasic, Vuskovic

vb 2026 panamai válogatott horvát válogatott
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