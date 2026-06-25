Nemzeti Sportrádió

Carlo Ancelotti: A meggyőző alakítás volt a célunk

B. A. P.B. A. P.
2026.06.25. 03:22
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Brazília vb-hírfolyam Skócia
Foci vb 2026
1 órája

Carlo Ancelotti: Az volt a célunk, hogy jobban játsszunk, mint ahogyan Haiti ellen tettük

„Szép játékot mutattunk be. Erőteljesen, csapatként teljesítettünk.”

 

Brazília vb-hírfolyam Skócia
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