Haaland Oyarzabalt másolta, aztán belőtte ötödik vb-gólját – statisztikák

Első alkalommal találkozott egymással a két ország labdarúgó-válogatottja. A norvégok abban bízhattak, hogy eddigi 19, afrikai ellenféllel szembeni mérkőzéséből csupán kettőt veszítettek el – Szenegál és Dél-Afrika ellen egy-egy felkészülési mérkőzést –, ezen kívül nyolc döntetlen és kilenc norvég siker a mérleg.

Az első félórában Erling Haaland már-már „oyarzabali” mélységekbe süllyedt, hiszen mindössze három labdaérintése volt, ráadásul ebből kettő a saját ötöse előterében. Ez mondjuk pont hárommal volt több, mint amennyi a spanyol támadónak összejött a Zöld-foki-szigetek elleni első csoportmeccsen. Más kérdés, hogy Haaland aztán a második félidőben már jobban bekapcsolódott az összjátékba, és végül az ő nevéhez fűződik Norvégia továbbjutást jelentő második gólja. Az pedig már nem újdonság, de azért rögzítsük a tényt: Haaland az egyetlen norvég, aki egy világbajnokságon egynél is több gólt szerzett – már ötnél jár, amivel Messi mögött második a góllövőlistán.

30 minutes played: Erling Haaland has had just three touches, and two of them were in his own box. pic.twitter.com/BLZ7vEtbEc — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 30, 2026

Az első norvég gólt szerző Antonio Nusa lett minden idők legfiatalabb norvég világbajnoki gólszerzője: 21 éves, két hónapos és 13 napos korában szerzett vezetését az RB Leipzig támadó középpályása.

Az ilyesmire mondják, hogy jó csere volt: Amad Diallo beszállt a 60. percben az elenfántcsontpartiakhoz, a 67. percben a gólvonalról mentett nagyot Ödegaard helyzeténél, a 74. percben pedig egyenlített.

Amad Diallo vs Norway



60' - comes on for Ivory Coast

67' - clears a shot off the line

74' - scores one of the goals of the tournament pic.twitter.com/ITmhvsQun4 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 30, 2026

Norvégia első alkalommal vívott meg sikeresen egy kieséses párharcot a vb-n: korábban kétszer próbálkozhatott, mindkétszer Olaszország volt az ellenfél, ám 1938-ban, valamint 1998-ban is vereség és kiesés lett a vége. Az északiak következő ellenfele Brazília, amely ellen az 1998-as világbajnokságon világraszóló győzelmet aratott még a csoportkörben a Tore André Flo nevével fémjelzett válogatott.

Az elefántcsontpartiaktól Yan Diomande a második afrikai játékos lett, aki tinédzserként négy mérkőzést játszik egy világbajnokságon. Az első a '94-es tornán a nigériai Sunday Oliseh volt.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

ELEFÁNTCSONTPART–NORVÉGIA 1–2 (0–1)

Arlington, Dallas Stadion (AT&T Stadion), 69 665 néző. Vezette: Jesús Valenzuela (venezuelai)

ELEFÁNTCSONTPART: Y. Fofana – G. Doué, Agbadou, Kossounou, Konan (B. Touré, 90+3.) – Sangaré – Pépé (Diakité, 87.), Oulai (Amad Diallo, 60.), Kessié, Y. Diomande (Guessand, 90+3.) – Bonny (Wahi, 60.). Szövetségi kapitány: Emerse Faé

NORVÉGIA: Nyland – Pedersen (Aursnes, 83.), Ajer, Heggem, Möller Wolfe – Berge, Berg – Sörloth (Bobb, 71.), Ödegaard, Nusa (Schjelderup, 71.) – Haaland. Szövetségi kapitány: Stale Solbakken

Gólszerző: Amad Diallo (74.), ill. Nusa (39.), Haaland (86.)

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