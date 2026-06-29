Ha június 29. és futball-vb, akkor Pelé, Maradona, Hakan Sükür és egy amerikai csoda

A futballtörténelem két talán legnagyobb játékosának (sajnos már lezárt) életrajzában rejtező, június 29-hez kötődő „apró” egybeesés különleges: az egymással (legalábbis a bulvármédiának szánt egynémely megnyilvánulás tanúsága szerint) szívesen csipkelődő Pelé és Diego Maradona ugyanazon a napon, június 29-én lépett be a világbajnok labdarúgók szűk táborába. A brazilok és az argentinok sikerrel megvívott vb-döntője között persze eltelt 28 esztendő, ám az egybeesés így is érdekes, a fantáziadús futballrajongók sorsszerűséget is sejthetnek mögötte. Vb-öröknaptárunk mai fejezetében egyebek mellett e két sporttörténeti mérkőzést elevenítjük fel, továbbá a vb-k történetének leggyorsabb gólját, egy különleges amerikai–angol és egy kőkemény olasz–argentin csatát.

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