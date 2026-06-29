A portugál játékvezetőt kitiltották a kanadai üzletláncból az elmaradt tizenegyes miatt

„Ideiglenesen kitiltottuk Joao Pedro Silva Pinheirót, a FIFA játékvezetőjét az üzleteinkből, 45 percre” – jelentette be a közösségi felületein egy kanadai, sportfelszereléseket gyártó cég a Dél-Afrika–Kanada mérkőzés alatt.

A játékvezető döntése nagy felháborodást váltott ki, hogy nem ítélt tizenegyest az első félidő hajrájában a hazaiaknak Richie Laryea esését követően, miután konzultált a VAR-szobával. Az elmaradt tizenegyes a kanadaiak szövetségi kapitányát, Jesse Marschot is felbosszantotta.

A mérkőzés után azonban, az 1–0-s győzelem hatására az üzletlánc újabb közleményt adott ki.

„Pinheiro úr kitiltását érvénytelenítjük, és szeretnénk meghívni őt a torontói üzletünkbe, csütörtökön, amikor hazája válogatottja, Portugália Horvátországgal mérkőzik meg” – közölte az üzletlánc.

Arról egyelőre nincs hír, hogy az eltiltását letöltő Joao Pinheiro élni kíván-e a szíves meghívással...