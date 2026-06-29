Nemzeti Sportrádió

A portugál játékvezetőt kitiltották a kanadai üzletláncból az elmaradt tizenegyes miatt

P. K.P. K.
2026.06.29. 13:35
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Joao Pinheiro játékvezető nagy felháborodást váltott ki Kanadában, amikor az első félidő hajrájában nem ítélt tizenegyest a kanadaiak javára Dél-Afrika ellen (Fotó: AFP)
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Portugália foci vb 2026 vb 2026 Dél-Afrika Kanada
Egy kanadai sportfelszerelés-üzletlánc 45 percre kitiltotta az üzleteiből a Dél-Afrika–Kanada mérkőzés portugál játékvezetőjét, Joao Pinheirót, mert nem ítélt tizenegyest a kanadaiaknak, amikor Richie Laryea elesett a tizenhatoson belül a Thapelo Masekóval történt ütközés során.

 

„Ideiglenesen kitiltottuk Joao Pedro Silva Pinheirót, a FIFA játékvezetőjét az üzleteinkből, 45 percre” – jelentette be a közösségi felületein egy kanadai, sportfelszereléseket gyártó cég a Dél-Afrika–Kanada mérkőzés alatt. 

A játékvezető döntése nagy felháborodást váltott ki, hogy nem ítélt tizenegyest az első félidő hajrájában a hazaiaknak Richie Laryea esését követően, miután konzultált a VAR-szobával. Az elmaradt tizenegyes a kanadaiak szövetségi kapitányát, Jesse Marschot is felbosszantotta.

A mérkőzés után azonban, az 1–0-s győzelem hatására az üzletlánc újabb közleményt adott ki.

„Pinheiro úr kitiltását érvénytelenítjük, és szeretnénk meghívni őt a torontói üzletünkbe, csütörtökön, amikor hazája válogatottja, Portugália Horvátországgal mérkőzik meg” – közölte az üzletlánc. 

Arról egyelőre nincs hír, hogy az eltiltását letöltő Joao Pinheiro élni kíván-e a szíves meghívással...

 

 

 

Portugália foci vb 2026 vb 2026 Dél-Afrika Kanada
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