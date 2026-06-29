Tomori Győző célja a bennmaradás és a csapatépítés Dabason

Tizenegyedik idényét kezdi meg a Dabas férfi kézilabdacsapatának kispadján Tomori Győző, aki 2016-ban vette át az akkor másodosztályú gárda irányítását, és rögtön feljutott vele az élvonalba. Az előző idény végén, nyolc év után búcsúzott az NB I-től, de a szakember – számos meghatározó játékosával, Zdolik Bencével, Pallag Péterrel, Ács Tamással, Tisza Leventével és Laurinyecz Balázzsal együtt – nem hagyta el a klubot, amely azonnal vissza is jutott az első osztályba.

„A kiesés után nehéz volt összetartani a csapatot, mert a játékosok már a gyenge őszi szezon után keresték a B-tervet arra az esetre, ha nem tudnánk benn maradni. Végül sikerült néhány kulcsembert megtartani, akik fontos szereplői voltak a másodosztályban eltöltött idénynek, sőt, rájuk volt építve a stratégia. Nagyon elhivatottan álltak bele a munkába, nem vagyok biztos benne, hogy ezt sok, amúgy NB I-szintű játékos megtette volna – mondta Tomori Győző a Nemzeti Sportnak. – Átértékeltük a közép- és hosszú távú jövőt a vezetőséggel is, és az újraindítás mellett döntöttünk, de nem volt elvárás, hogy egy év után visszajussunk. Magamtól nyilván ezt vártam, de fontos megemlítenem, hogy a klubvezérkar nem helyezett rám ilyen nyomást, a cél azt volt, hogy építsünk olyan csapatot, amely a jövőben ütőképes lehet az élvonalban.”

Az edzőnek az elmúlt idényben volt egy NB I-es szintű sora, hozzájuk kellett felzárkóztatnia azokat a fiatalokat, akik a klub utánpótlásából jöttek vagy a NEKA-tól érkeztek. Ez sikerült, a Dabas kilenc ponttal előzte meg az Egert a végelszámolásnál, a gárda NB I/B-s bajnok, a balátlövő Zdolik Bence pedig gólkirály lett. A fiatalokból és tapasztalt játékosokból álló keret helytállt, és a magját adja az első osztálynak nekivágó keretnek is.

„A másodosztályban több a meccs és az utazás, de taktikailag és erőnlétben le van maradva az NB I-től, kevesebb játékosra kell külön is figyelni az ellenfeleknél – tette hozzá a szakember. – A célunk természetesen a bennmaradás, de előrébb való a csapatépítés, a fiatal srácok versenyeztetése az élvonalban. Egy biztos, a kiszámítható működés most előny lehet.”

DABAS KC 2026–2027

Érkezett: Balogh Norbert (jobbátlövő, Komló), Szökrényes László (beálló, Veszprém), Stramszky Marcell (irányító, PLER), Várszegi Csongor (balátlövő, PLER), Szladovics Botond (NEKA), Vidovenyecz Máté (balátlövő, Szeged)

Távozott: Ásványi Gellért (beálló, Gyöngyös), Boros Balázs (jobbátlövő), Császár Áron (balátlövő), Dakó Gábor (kapus), Hermann Hunor (irányító), Hulló Ákos (irányító, NEKA), Hunyadi Fülöp (beálló), Kakuk Rajmond (jobbszélső), Kindla Ákos (irányító), Ladányi Péter (irányító)