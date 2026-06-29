Enzo Maresca a Manchester City új vezetőedzője – hivatalos

Pep Guardiola tíz év után hagyta ott a Manchester Cityt, és már akkor felmerült, hogy Enzo Maresca lehet az utódja.

Az olasz szakember számára nem lesznek ismeretlenek a manchesteri körülmények, hiszen korábban két időszakban is dolgozott már a klubnál. Először a Premier League 2-ben szereplő második csapatnál, amellyel bajnokságot nyert, majd 2022 és 2023 között Pep Guardiola segítőjeként dolgozott.

Maresca 2023-ban Leicesterbe szerződött, és a csapatot visszavezette a Premier League-be, majd következett a Chelsea, amelynél másfél évet dolgozott, ezalatt Konferencialigát és klub-vb-t is nyert.

A 46 éves edző 2029 nyaráig kötelezte el magát régi-új csapatánál.