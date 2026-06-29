Hátsó füves futballmentő túra: Pusztamagyaródon éledezik a csapat

A pusztamagyaródi csapat 17 év szünet után ismét pályára lép, az ellenfél a Zalai Főnix, játékvezetőként egy váratlan csere miatt strandpapucsos beugró segít

Tizenhét év után ismét mérkőzést játszott a dél-zalai Pusztamagyaród nagypályás futballcsapata: az ötszáz lelkes göcseji falu újjászervezett együttese a Zalai Főnix vándorcsapattal mérte össze erejét vasárnap a Hátsó füves futballmentő túra keretében. A falusi közösségeket a futball segítségével erősítő, ötödik éve futó civil kezdeményezés 74. állomásán ismét találkozott sport és kultúra: a hímzőkör munkáiból összeállított kiállítás megtekintése után a helyi labdarúgás nagyjai – Magyar József, Géczi László, Major Ferenc, Hári István, Tóth Ferenc – idézték meg a pusztamagyaródi futballmúlt emlékezetes mozzanatait, miközben a háttérben régi csapatképek, újságkivágások adtak témát a beszélgetéshez.

Nagy István földbirtokos egykori kúriájának parkjában terül el a pálya, az öltözőtől gesztenyesor vezet ki

Az ország legszebb játékoskijáróján, a hosszan futó gesztenyesor árnyékában vonultak ki a csapatok a pályára, amelyet helyi összefogással helyrehoztak az alkalomra, a kapukat is frissen lefestették. A szünetben rendezett tizenegyesrúgó-versenyt Bakonyi Gergő nyerte meg, a győztesnek járó labdát Szabó Zoltán, a programsorozat jelenlévő zalai szervezője adta át. A lefújás után a falusi gyerekek spontán birtokba vették a pályát, a két kapu előtt még estébe nyúlóan játszottak tovább.

Amint a felnőttek levonultak, önfeledten játszanak a pályán a gyermekek

A 2–1-es vendéggyőzelemmel zárult mérkőzés után a pusztamagyaródiak babgulyással várták a játékosokat és a szép számú közönség tagjait. Hári Ferenc, a falu csapatát újra összehozó, 32 éves csapatszervező elmondta, szeretnének ismét nagypályás együttessel benevezni a megyei harmadosztályba, bízik abban, hogy a törekvéshez ösztönzést adott a vasárnapi futballélmény is.

Napcsoda Pusztamagyaródon

A Hátsó füves futballmentő túra előző nap Köveskálon segített életre hívni a helyi labdarúgást. A Gellei Imre korábbi szövetségi kapitány, Bazsánt József öregfiúkválogatott-vezető és Rugovics Vendel korábbi válogatott játékos jelenlétében zajlott szombati eseményről a közeljövőben bővebb képriporttal jelentkezünk a Képes Sport mellékletben.