A Győri fivérek távoztak a Ferencvárostól és Győrbe igazoltak

A klub honlapjának hétfői beszámolójában Uhlig Rita ügyvezető úgy fogalmazott: az irányítóként és balátlövőként is bevethető Győri Mátyás az elmúlt években a magyar mezőny egyik legstabilabban teljesítő játékosa volt.

„Érkezésével újabb taktikai lehetőségek nyílnak meg előttünk, és egy olyan válogatott sportolóval bővül a keretünk, aki a fiatal játékosok számára is hiteles példa lehet” – tette hozzá.

A debreceni születésű sportoló korábban a Balatonfüredet, a Veszprémet és a Tatabányát is erősítette, Győrbe mégis hazatér, hiszen feleségével, a Bajnokok Ligája-ezüstérmes Győri Audi ETO KC-ban kézilabdázó Győri-Lukács Viktóriával évek óta ott élnek.

Uhlig Rita a kapus Győri Kristófról elmondta, fiatal kora ellenére már komoly rutinnal rendelkezik a magyar mezőnyben, és az elmúlt években a nemzetközi porondon is értékes tapasztalatokat szerzett.

„Egy motivált, fejlődni vágyó játékos csatlakozik hozzánk, aki új lendületet hozhat a csapatba. A Ferencvárostól érkezik, vagyis erős szakmai közegből jön, Győrben pedig megkaphatja azt a bizalmat és szerepet, amelyben tovább építheti magát” – jegyezte meg.

A Győri fivérekkel véglegessé vált az előző idényben nyolcadik ETO University HT kerete a következő szezonra.