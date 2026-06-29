Tanácstalanság a Ferrarinál – teljesen eltűnt a tempó a spielbergi versenyen

Noha a Ferrari akár az első rajtsort is megszerezhette volna Spielbergben, a versenyen nem volt esélye beleszólni sem a győzelemért, sem a dobogós helyekért zajló csatába. Lewis Hamilton az ötödik, míg Charles Leclerc a nyolcadik pozícióban látta meg a kockás zászlót. A Scuderia különösen az egyenesekben volt látványosan lassabb a riválisokhoz képest, és a díjátadó ceremónia előtt is az jelentette az első három helyezett egyik fő beszédtémáját, hogy a Ferrari mennyire nem volt versenyképes vasárnap.

„Támadó üzemmódban voltam, megelőztem Charles-t, és az első néhány körben nem tűnt rossznak a helyzet. Egy ideig nagyjából tartottam a lépést George-dzsal, de a hátsó gumik egyszerűen elfogytak minden egyes szetten. Valamilyen okból az egyensúly nagyon nem volt rendben. Egyszerűen nem tudtuk tartani a lépést ma a többiekkel” – magyarázta az összetettben harmadik helyre visszaeső Hamilton.

„Nem tudom, miért voltunk ennyire lassúak. Nagyon küszködtünk a tempóval, a degradáció pedig nagyon-nagyon magas volt, sokkal rosszabb, mint amire számítottunk. A csapat azt mondta, hogy kétkiállásos verseny lesz, de én jeleztem, hogy szerintem nem tudom két cseréből megoldani. Végig küszködtünk a teljesítménnyel is” – mutatott rá, de elmondta, a csatákat így is élvezte.

„Határozottan élvezem a csatákat. Természetesen nem ott vagyunk, ahol lenni szeretnénk, de ez a pálya általában véve sem fekszik nekem. Valószínűleg ez az egyik legrosszabb pályám, szóval az időmérőn elért harmadik hely az időmérőn után azt gondoltam, ez nem is olyan rossz, és a mostani ötödik pozíciót is elfogadom annak tükrében, hogy Charles itt általában erős szokott lenni.”

Leclerc az első sorból kezdte a versenyt, de végül a nyolcadik helyen ért célba, és a négy élcsapat versenyzői közül ő végzett a leghátrébb. „Elképesztően nehéz futam volt. Nagyon alacsony volt a tapadás. Egyszerűen nem tudtam sem az autót, sem a gumikat megfelelő működési tartományba hozni. Különösen a hátsó abroncsok jelentettek gondot, nagyon hiányzott a hátsó tapadás. Szombaton még elégedett voltam a kocsival, de nem a megfelelő irányba mentünk.”

„Az elmúlt hetekben nagyon keményen dolgoztam, mert mindig volt egy-egy ok, ami miatt szenvedtem vasárnap vagy szombaton. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy nincs igazán tiszta képem arról, mit akarok ettől az autótól. Ezt meg kell találnom. Ezen a futamhétvégén jóval nagyobb hátrányban voltunk, különösen a versenyen. Nehéz megérteni, miért. Szombaton alacsony üzemanyag mellett a gép elég jó volt. Az eleje erős volt, amit szeretek. Az első tengely a versenyen is erős maradt, de a hátsóban nem volt tapadás. Ezen az autón elég nehéz megtalálni ezt az egyensúlyt.”

A csapatfőnök, Frédéric Vasseur szerint az jelentette a vesztüket, hogy az elején próbáltak náluk gyorsabb autókkal tartani a lépést, és így túl sokat kiszedtek a gumikból, aminek meg is fizették az árát. „Mindannyian a határon vagyunk. Ha nincs tempód, nyomod, kockázatot vállalsz a stratégiával. És ha ez nem jön be, a végén megfizeted az árát.”

„Pontosan ez történt velünk most. Nem volt meg a tempónk ahhoz, hogy felvegyük a harcot a Mercedesszel és Maxszal, és túlnyomtuk az első pár kört. Stratégiát kellett váltanunk, és minden rossz irányba ment. Ez jó tanulsággal szolgál – emelte ki Vasseur, aki azt is megosztotta, hogy túlmelegedési problémákkal is küszködtek, és Hamilton esetében kénytelenek voltak visszafogni a motor teljesítményét is.

„Túlmelegedett, és attól függően, hol vagy a pályán, többé-kevésbé óvnod kell a motort. A cél a tiszta levegő elérése volt. Barcelonában ez Lewisnál működött, mert a futam nyolcvan százalékát tiszta levegőben teljesítette De ezen a hétvégén egyáltalán nem ezt volt a helyzet.”

OSZTRÁK NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. George Russell brit Mercedes - 2. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 1.611 mp h. 3. Kimi Antonelli olasz Mercedes 1.986 mp h. 4. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 21.809 mp h. 5. Lewis Hamilton brit Ferrari 26.393 mp h. 6. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 29.399 mp h. 7. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 31.505 mp h. 8. Charles Leclerc monacói Ferrari 45.659 mp h. 9. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1 kör h. 10. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1 kör h. 11. Gabriel Bortoleto brazil Audi 1 kör h. 12. Nico Hülkenberg német Audi 1 kör h. 13. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1 kör h. 14. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1 kör h. 15. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1 kör h. 16. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 2 kör h. 17. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 2 kör h. 18. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 3 kör h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 45 feladta Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 23 feladta Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 4 feladta Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 2 feladta

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Kimi Antonelli 5 7 10 171 2. George Russell 2 4 9 131 3. Lewis Hamilton 1 4 11 125 4. Lando Norris – 2 8 79 5. Charles Leclerc – 2 9 79 6. Max Verstappen – 2 8 73 7. Oscar Piastri – 2 7 70 8. Isack Hadjar – – 5 42 9. Pierre Gasly – 1 7 41 10. Liam Lawson – – 7 30 11. Oliver Bearman – – 4 18 12. Franco Colapinto – – 4 16 13. Arvid Lindblad – – 5 14 14. Carlos Sainz – – 3 6 15. Alexander Albon – – 2 5 16. Esteban Ocon – – 2 3 17. Gabriel Bortoleto – – 1 2 18. Fernando Alonso – – 1 1

KONSTRUKTŐRÖK 1. Mercedes 302 2. Ferrari 204 3. McLaren-Mercedes 149 4. Red Bull-Ford 115 5. Alpine-Mercedes 57 6. Racing Bulls-Ford 44 7. Haas-Ferrari 21 8. Williams-Mercedes 11 9. Audi 2 10. Aston Martin-Honda 1 11. Cadillac-Ferrari 0



