Tanácstalanság a Ferrarinál – teljesen eltűnt a tempó a spielbergi versenyen
Noha a Ferrari akár az első rajtsort is megszerezhette volna Spielbergben, a versenyen nem volt esélye beleszólni sem a győzelemért, sem a dobogós helyekért zajló csatába. Lewis Hamilton az ötödik, míg Charles Leclerc a nyolcadik pozícióban látta meg a kockás zászlót. A Scuderia különösen az egyenesekben volt látványosan lassabb a riválisokhoz képest, és a díjátadó ceremónia előtt is az jelentette az első három helyezett egyik fő beszédtémáját, hogy a Ferrari mennyire nem volt versenyképes vasárnap.
„Támadó üzemmódban voltam, megelőztem Charles-t, és az első néhány körben nem tűnt rossznak a helyzet. Egy ideig nagyjából tartottam a lépést George-dzsal, de a hátsó gumik egyszerűen elfogytak minden egyes szetten. Valamilyen okból az egyensúly nagyon nem volt rendben. Egyszerűen nem tudtuk tartani a lépést ma a többiekkel” – magyarázta az összetettben harmadik helyre visszaeső Hamilton.
„Nem tudom, miért voltunk ennyire lassúak. Nagyon küszködtünk a tempóval, a degradáció pedig nagyon-nagyon magas volt, sokkal rosszabb, mint amire számítottunk. A csapat azt mondta, hogy kétkiállásos verseny lesz, de én jeleztem, hogy szerintem nem tudom két cseréből megoldani. Végig küszködtünk a teljesítménnyel is” – mutatott rá, de elmondta, a csatákat így is élvezte.
„Határozottan élvezem a csatákat. Természetesen nem ott vagyunk, ahol lenni szeretnénk, de ez a pálya általában véve sem fekszik nekem. Valószínűleg ez az egyik legrosszabb pályám, szóval az időmérőn elért harmadik hely az időmérőn után azt gondoltam, ez nem is olyan rossz, és a mostani ötödik pozíciót is elfogadom annak tükrében, hogy Charles itt általában erős szokott lenni.”
Leclerc az első sorból kezdte a versenyt, de végül a nyolcadik helyen ért célba, és a négy élcsapat versenyzői közül ő végzett a leghátrébb. „Elképesztően nehéz futam volt. Nagyon alacsony volt a tapadás. Egyszerűen nem tudtam sem az autót, sem a gumikat megfelelő működési tartományba hozni. Különösen a hátsó abroncsok jelentettek gondot, nagyon hiányzott a hátsó tapadás. Szombaton még elégedett voltam a kocsival, de nem a megfelelő irányba mentünk.”
„Az elmúlt hetekben nagyon keményen dolgoztam, mert mindig volt egy-egy ok, ami miatt szenvedtem vasárnap vagy szombaton. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy nincs igazán tiszta képem arról, mit akarok ettől az autótól. Ezt meg kell találnom. Ezen a futamhétvégén jóval nagyobb hátrányban voltunk, különösen a versenyen. Nehéz megérteni, miért. Szombaton alacsony üzemanyag mellett a gép elég jó volt. Az eleje erős volt, amit szeretek. Az első tengely a versenyen is erős maradt, de a hátsóban nem volt tapadás. Ezen az autón elég nehéz megtalálni ezt az egyensúlyt.”
A csapatfőnök, Frédéric Vasseur szerint az jelentette a vesztüket, hogy az elején próbáltak náluk gyorsabb autókkal tartani a lépést, és így túl sokat kiszedtek a gumikból, aminek meg is fizették az árát. „Mindannyian a határon vagyunk. Ha nincs tempód, nyomod, kockázatot vállalsz a stratégiával. És ha ez nem jön be, a végén megfizeted az árát.”
„Pontosan ez történt velünk most. Nem volt meg a tempónk ahhoz, hogy felvegyük a harcot a Mercedesszel és Maxszal, és túlnyomtuk az első pár kört. Stratégiát kellett váltanunk, és minden rossz irányba ment. Ez jó tanulsággal szolgál – emelte ki Vasseur, aki azt is megosztotta, hogy túlmelegedési problémákkal is küszködtek, és Hamilton esetében kénytelenek voltak visszafogni a motor teljesítményét is.
„Túlmelegedett, és attól függően, hol vagy a pályán, többé-kevésbé óvnod kell a motort. A cél a tiszta levegő elérése volt. Barcelonában ez Lewisnál működött, mert a futam nyolcvan százalékát tiszta levegőben teljesítette De ezen a hétvégén egyáltalán nem ezt volt a helyzet.”
OSZTRÁK NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|-
|2.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|1.611 mp h.
|3.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1.986 mp h.
|4.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|21.809 mp h.
|5.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|26.393 mp h.
|6.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|29.399 mp h.
|7.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|31.505 mp h.
|8.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|45.659 mp h.
|9.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|10.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|11.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|1 kör h.
|12.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|1 kör h.
|13.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|14.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|15.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|16.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|2 kör h.
|17.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|2 kör h.
|18.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|3 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|45
|feladta
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|23
|feladta
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|4
|feladta
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|2
|feladta
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|5
|7
|10
|171
|2.
|George Russell
|2
|4
|9
|131
|3.
|Lewis Hamilton
|1
|4
|11
|125
|4.
|Lando Norris
|–
|2
|8
|79
|5.
|Charles Leclerc
|–
|2
|9
|79
|6.
|Max Verstappen
|–
|2
|8
|73
|7.
|Oscar Piastri
|–
|2
|7
|70
|8.
|Isack Hadjar
|–
|–
|5
|42
|9.
|Pierre Gasly
|–
|1
|7
|41
|10.
|Liam Lawson
|–
|–
|7
|30
|11.
|Oliver Bearman
|–
|–
|4
|18
|12.
|Franco Colapinto
|–
|–
|4
|16
|13.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|5
|14
|14.
|Carlos Sainz
|–
|–
|3
|6
|15.
|Alexander Albon
|–
|–
|2
|5
|16.
|Esteban Ocon
|–
|–
|2
|3
|17.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|18.
|Fernando Alonso
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|302
|2.
|Ferrari
|204
|3.
|McLaren-Mercedes
|149
|4.
|Red Bull-Ford
|115
|5.
|Alpine-Mercedes
|57
|6.
|Racing Bulls-Ford
|44
|7.
|Haas-Ferrari
|21
|8.
|Williams-Mercedes
|11
|9.
|Audi
|2
|10.
|Aston Martin-Honda
|1
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|39. OSZTRÁK NAGYDÍJ
|JÚNIUS 26, PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Antonelli 1:07.796
|2. szabadedzés
|1. Antonelli 1:07.014
|JÚNIUS 27., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Russell 1:07.096
|Időmérő
|1. Russell 1:06.113
|JÚNIUS 28., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Russell, 2. Verstappen, 3. Antonelli
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00
|Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
|július 19., 15.00
|Magyar Nagydíj, Mogyoród
|július 26., 15.00