Nemzeti Sportrádió

Tanácstalanság a Ferrarinál – teljesen eltűnt a tempó a spielbergi versenyen

H. L.H. L.
2026.06.29. 13:35
A Ferrari közel sem hozta azt a teljesítményt, mint Spanyolországban (Fotó: AFP)
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F1 Charles Leclerc Formula–1 Lewis Hamilton Osztrák Nagydíj Ferrari
A Ferrari számára csalódást keltően alakult az Osztrák Nagydíj versenye: Lewis Hamilton az ötödik, míg Charles Leclerc a nyolcadik helyen ért célba, és esélye sem volt harcba szállni a dobogós pozíciókért sem.

Noha a Ferrari akár az első rajtsort is megszerezhette volna Spielbergben, a versenyen nem volt esélye beleszólni sem a győzelemért, sem a dobogós helyekért zajló csatába. Lewis Hamilton az ötödik, míg Charles Leclerc a nyolcadik pozícióban látta meg a kockás zászlót. A Scuderia különösen az egyenesekben volt látványosan lassabb a riválisokhoz képest, és a díjátadó ceremónia előtt is az jelentette az első három helyezett egyik fő beszédtémáját, hogy a Ferrari mennyire nem volt versenyképes vasárnap.

„Támadó üzemmódban voltam, megelőztem Charles-t, és az első néhány körben nem tűnt rossznak a helyzet. Egy ideig nagyjából tartottam a lépést George-dzsal, de a hátsó gumik egyszerűen elfogytak minden egyes szetten. Valamilyen okból az egyensúly nagyon nem volt rendben. Egyszerűen nem tudtuk tartani a lépést ma a többiekkel” – magyarázta az összetettben harmadik helyre visszaeső Hamilton. 

„Nem tudom, miért voltunk ennyire lassúak. Nagyon küszködtünk a tempóval, a degradáció pedig nagyon-nagyon magas volt, sokkal rosszabb, mint amire számítottunk. A csapat azt mondta, hogy kétkiállásos verseny lesz, de én jeleztem, hogy szerintem nem tudom két cseréből megoldani. Végig küszködtünk a teljesítménnyel is” – mutatott rá, de elmondta, a csatákat így is élvezte. 

„Határozottan élvezem a csatákat. Természetesen nem ott vagyunk, ahol lenni szeretnénk, de ez a pálya általában véve sem fekszik nekem. Valószínűleg ez az egyik legrosszabb pályám, szóval az időmérőn elért harmadik hely az időmérőn után azt gondoltam, ez nem is olyan rossz, és a mostani ötödik pozíciót is elfogadom annak tükrében, hogy Charles itt általában erős szokott lenni.”

Leclerc az első sorból kezdte a versenyt, de végül a nyolcadik helyen ért célba, és a négy élcsapat versenyzői közül ő végzett a leghátrébb. „Elképesztően nehéz futam volt. Nagyon alacsony volt a tapadás. Egyszerűen nem tudtam sem az autót, sem a gumikat megfelelő működési tartományba hozni. Különösen a hátsó abroncsok jelentettek gondot, nagyon hiányzott a hátsó tapadás. Szombaton még elégedett voltam a kocsival, de nem a megfelelő irányba mentünk.”

„Az elmúlt hetekben nagyon keményen dolgoztam, mert mindig volt egy-egy ok, ami miatt szenvedtem vasárnap vagy szombaton. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy nincs igazán tiszta képem arról, mit akarok ettől az autótól. Ezt meg kell találnom. Ezen a futamhétvégén jóval nagyobb hátrányban voltunk, különösen a versenyen. Nehéz megérteni, miért. Szombaton alacsony üzemanyag mellett a gép elég jó volt. Az eleje erős volt, amit szeretek. Az első tengely a versenyen is erős maradt, de a hátsóban nem volt tapadás. Ezen az autón elég nehéz megtalálni ezt az egyensúlyt.”

A csapatfőnök, Frédéric Vasseur szerint az jelentette a vesztüket, hogy az elején próbáltak náluk gyorsabb autókkal tartani a lépést, és így túl sokat kiszedtek a gumikból, aminek meg is fizették az árát. „Mindannyian a határon vagyunk. Ha nincs tempód, nyomod, kockázatot vállalsz a stratégiával. És ha ez nem jön be, a végén megfizeted az árát.”

„Pontosan ez történt velünk most. Nem volt meg a tempónk ahhoz, hogy felvegyük a harcot a Mercedesszel és Maxszal, és túlnyomtuk az első pár kört. Stratégiát kellett váltanunk, és minden rossz irányba ment. Ez jó tanulsággal szolgál – emelte ki Vasseur, aki azt is megosztotta, hogy túlmelegedési problémákkal is küszködtek, és Hamilton esetében kénytelenek voltak visszafogni a motor teljesítményét is. 

„Túlmelegedett, és attól függően, hol vagy a pályán, többé-kevésbé óvnod kell a motort. A cél a tiszta levegő elérése volt. Barcelonában ez Lewisnál működött, mert a futam nyolcvan százalékát tiszta levegőben teljesítette De ezen a hétvégén egyáltalán nem ezt volt a helyzet.”

OSZTRÁK NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.George RussellbritMercedes- 
2.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford1.611 mp h. 
3.Kimi AntonelliolaszMercedes1.986 mp h. 
4.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes21.809 mp h. 
5.Lewis HamiltonbritFerrari26.393 mp h. 
6.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford29.399 mp h. 
7.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes31.505 mp h. 
8.Charles LeclercmonacóiFerrari45.659 mp h. 
9.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1 kör h. 
10.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1 kör h. 
11.Gabriel BortoletobrazilAudi1 kör h. 
12.Nico HülkenbergnémetAudi1 kör h. 
13.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1 kör h. 
14.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1 kör h. 
15.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1 kör h. 
16.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari2 kör h. 
17.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes2 kör h. 
18.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda3 kör h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda45feladta
 Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes23feladta
 Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari4feladta
 Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari2feladta

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Kimi Antonelli5710171
2. George Russell249131
3. Lewis Hamilton1411125
4. Lando Norris2879
5. Charles Leclerc2979
6. Max Verstappen2873
7. Oscar Piastri2770
8. Isack Hadjar542
9. Pierre Gasly1741
10. Liam Lawson730
11. Oliver Bearman418
12. Franco Colapinto416
13. Arvid Lindblad514
14. Carlos Sainz36
15. Alexander Albon25
16. Esteban Ocon23
17. Gabriel Bortoleto12
18. Fernando Alonso11
KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes302
2. Ferrari204
3. McLaren-Mercedes149
4. Red Bull-Ford115
5. Alpine-Mercedes57
6. Racing Bulls-Ford44
7. Haas-Ferrari21
8. Williams-Mercedes11
9. Audi2
10. Aston Martin-Honda1
11. Cadillac-Ferrari0
39. OSZTRÁK NAGYDÍJ
JÚNIUS 26, PÉNTEK
1. szabadedzés1. Antonelli 1:07.796
2. szabadedzés1. Antonelli 1:07.014
JÚNIUS 27., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1:07.096
Időmérő1. Russell 1:06.113
JÚNIUS 28., VASÁRNAP
A verseny1. Russell, 2. Verstappen, 3. Antonelli
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00
Magyar Nagydíj, Mogyoródjúlius 26., 15.00


 

F1 Charles Leclerc Formula–1 Lewis Hamilton Osztrák Nagydíj Ferrari
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