Nemzeti Sportrádió

Maresca már télen tudta, hogy a Manchester City vezetőedzője lesz

I. SZ.I. SZ.
2026.06.29. 16:23
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Enzo Maresca azért távozott januiár elsején a Chelsea-től, mert már tudta, hogy a Citynél folytatja (Fotó: Getty Images)
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Chelsea Pep Guardiola Enzo Maresca Manchester City
Enzo Maresca már a télen eldöntötte, hogy a Manchester Citynél Pep Guardiola utódja lesz – erről írt hétfőn kiadott közleményében a Chelsea, amely ezzel magyarázta, hogy az idény közepén felbontotta a vezetőedző szerződését.

Nem sokkal azt követően, hogy a Manchester City bejelentette Maresca kinevezését, a Chelsea közleményt adott ki arról, miért menesztette a szakembert az előző idény közepén, január elsején.

„Klubunk ősszel értesült róla, hogy vezetőedzőnk előtt lehetőség adódott arra, hogy a Manchester Citynél nyáron Pep Guardiola utódja legyen. Nyilvánvalóvá vált, hogy élni szeretne a lehetőséggel, mindennél nagyobb vágya volt, hogy ez megtörténjen, de hosszú távú szerződés kötötte a klubunkhoz, és ezt nem volt joga felbontani. Decemberben mégis lemondott a tisztségéről, amivel csalódást okozott, hiszen már a fejével és a szívével is másik csapatra összpontosított. Egyik klub sem szeret az idény közepén edzőt váltani, de miután úgy döntött, hogy nem hajlandó teljesíteni a szerződésében foglaltakat, a játékosaink, a szurkolóink és a címerünk érdekeit szem előtt tartva el kellett fogadnunk a helyzetet. A két klub között egyezség született, ami kompenzációt is magába foglal a Manchester City részéről a Chelsea javára, és bizalmas megegyezés született arról is, hogy a vezetőedző kártérítést fizet” – írta közleményében a Chelsea, amely januárban Liam Roseniorral pótolta Marescát, majd Rosenior áprilisi elbocsátása után megbízott edzőként Calum McFarlane fejezte be az idényt.

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