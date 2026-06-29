Nemzeti Sportrádió

Lisztes Krisztiánt az új idényre is kölcsönveszi a Ferencváros – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.29. 15:27
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Lisztes Krisztián (Fotó: Árvai Károly)
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NB I Lisztes Krisztián Ferencváros
A Ferencváros labdarúgócsapata hivatalos honlapján jelentette be, hogy a 2026–2027-es idényre is kölcsönveszi Lisztes Krisztiánt az Eintracht Frankfurttól.

Lisztes Krisztiánt 2025 augusztusában vette kölcsön a Ferencváros az Eintracht Frankfurttól, de a fiatal labdarúgót sérülések hátráltatták, így csak öt bajnokin számíthatott rá Robbie Keane. Játszott a Magyar Kupa-döntőben is, amelyet a fővárosiak megnyertek a ZTE FC ellen.

Hétfő délután az FTC bejelentette, hogy Lisztes kölcsönszerződését újabb egy évre meghosszabbították, a támadó egyébként el is utazott az ausztriai edzőtáborba a klubbal.

„Nagyon örülünk, hogy sikerült a Frankfurttal megegyeznünk és további egy évre kölcsön venni Krisztiánt. Nagyon bízunk benne, hogy ez az év most már mindenki számára arról fog szólni, hogy szakmailag is sokat hozzátesz a csapat sikereihez. Kiváló képességekkel rendelkezik, vezetőedzőnk, Borbély Balázs is jól ismeri régről, tudja, hogy milyen potenciál van benne, mire képes. Azon leszünk, hogy ezt maximálisan kihozzuk belőle és ezt újra a pályán minél többször meg tudja mutatni. Krisztián jól dolgozik most a felkészülési időszakban is, úgyhogy bizakodóak vagyunk, hogy ezt hamarosan a pályán a szurkolók is látják majd” – olvasható Hajnal Tamás sportigazgató nyilatkozata a klub honlapján.

 

NB I Lisztes Krisztián Ferencváros
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