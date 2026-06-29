Nemzeti Sportrádió

Nem hívták vissza a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szakszövetség elnökségét a rendkívüli közgyűlésen

2026.06.29. 13:34
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Egyelőre nem kell viszlátot inteni a szövetség elnökségének (Fotó: Földi Imre archív)
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Eisenkrammer Károly Bencze György MRGSZ ritimikus gimnasztika
Az eseményre azért került sor, mert június 11-én 22 tagszervezet kezdeményezte az MRGSZ elnökségének visszahívását és egy rendkívüli tisztújító közgyűlés megtartását.

A szövetséget Bencze György vezeti tavaly május óta - a megbízatása öt évre szól -, az MRGSZ akkor vált külön a Magyar Torna Szövetségtől.

A félórás késéssel kezdődött hétfői esemény elején ötven szavazásra jogosultat regisztráltak. Eisenkrammer Károly, a KTC-Vuelta SE elnöke nehezményezte, hogy a szövetség elnökségi tagjai is rendelkeznek szavazati joggal, holott az alapszabály kimondja, hogy kizárólag a tagszervezetek képviselői voksolhatnak a közgyűlésen.

Farkas Attila Erik levezető elnök ismertette, a szervezeti és működési szabályzat (SzMSz) lehetővé teszi, hogy az elnökség tagjai is szavazzanak, de Eisenkrammer szerint az SzMSz rendelkezései nem írhatják felül az alapszabályt, hiszen utóbbi van magasabb szinten a jogi hierarchiában.

A KTC-Vuelta SE elnöke ugyancsak szóvá tette, hogy a mandátumvizsgáló bizottság néhány - szavazásra vonatkozó - meghatalmazást nem fogadott el a regisztráció során. Farkas szerint ennek oka, hogy a tanúk aláírása a helyszínen került rá a dokumentumra, ami nem szabályos.

Eisenkrammer ezt követően kifogásolta a közgyűlés egyik napirendi pontjának – „bizalmatlansági indítvány” - megfogalmazását. A több mint harminc percig tartó, de végül meddőnek bizonyuló vita után jó néhány küldött leadta a szavazólapját és kivonult a teremből, köztük Eisenkrammer is. A korábbi ötven helyett így már csak 35 szavazásra jogosult maradt.

A bizalmatlansági indítványt csak egy voksoló támogatta, hatan tartózkodtak, 28-an pedig nemmel szavaztak.

Értékelésében Bencze György úgy fogalmazott: nem tartja jónak és sportszerűnek, hogy a rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményező és elérő tagszervezetek képviselői kivonultak a teremből, amikor azt érezték, hogy „nem nekik áll a zászló”.

Elárulta: a közelmúltban egyesek olyan leveleket juttattak el az MRGSZ-hez, amelyek rágalmakat, becsületsértéseket tartalmaznak, ezzel aláássák a szövetség tekintélyét.

Ugyancsak a napirendi pontok között szerepelt a „tájékoztatás a GEF-vizsgálatról”. A Gymnastics Ethics Foundation (GEF) nemzetközi etikai eljárást kezdeményezett egy magyar edzővel - később kiderült, hogy Deutsch-Lazsányi Erikával - szemben. A testület az MRGSZ technikai bizottsága korábbi elnökének több egykori tanítványát meghallgatta, akik a stílusát és a munkamódszereit nehezményezték. Deutsch-Lazsányi május 20-án lemondott a szövetségben betöltött tisztségeiről.

„Nem tudok újat mondani, semmilyen új információnk nincs, mert nem is lehet” - közölte Bencze arra utalva, hogy a folyamatban lévő vizsgálattal kapcsolatban továbbra sem közöl részleteket a GEF, még a magyar szövetséggel sem.

Az elnök hozzátette, nagyon szomorú dolog, hogy ilyen sokig tart az eljárás, „mert ennek a terhe nyomja a vállunkat és nyomja a sportágat”. Mint elárulta, volt már olyan GEF-vizsgálat is, ami több mint négy évig tartott.

A küldöttek elfogadták a rövid beszámolót.

 

Eisenkrammer Károly Bencze György MRGSZ ritimikus gimnasztika
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