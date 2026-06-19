Nemzeti Sportrádió

Félidőben nincs gól a Mexikó–Dél-Korea mérkőzésen

B. A. P.B. A. P.
2026.06.19. 03:52
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Nincs döntés a félidőben (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Mexikó Dél-Korea
Foci vb 2026
1 órája

Vb 2026: Mexikó–Dél-Korea 1–0

Nem kicsi a tét: aki megnyeri ezt a mérkőzést, az már biztosan továbbjut, s az A-csoport élén zár.

 

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foci vb 2026 Mexikó Dél-Korea
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