Nemzeti Sportrádió

Félidei eredmény: Katar–Svájc 0–1

T. Z.T. Z.
2026.06.13. 21:57
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Fotó: Getty Images
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foci vb 2026 vb 2026 Katar Svájc
Breel Embolo tizenegyesből szerzett góljával a szünetben Svájc 1–0-ra vezet Katar ellen a világbajnokság B-csoportjának első fordulójában.
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Naná, hogy a svájciak talizmánja, Breel Embolo értékesítette. Ezzel szerzett hazája vezetést Katar ellen.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
B-CSOPORT
Katar–Svájc 0–1 – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Santa Clara, Levi's Stadion. Vezeti: S. Martínez (houndurasi) 
KATAR: Abunada – Al-Ui, Pedro Miguel, Huhi, el-Amin – Gaber, Madibo, Laye  – Edmilson Junior, Abduriszag, Afif. Szövetségi kapitány: Julen Lopetegui
Kispadon: Barsam (k), Sz. Zakaria (k), al-Brake, Huhi, al-Husszain, Lucas Mendes, Budiaf, Ahmed Fati, Hatem, Manai, Aladelin, A. Ali, Dzsamsid, al-Ganehi, al-Hajdosz
SVÁJC: Kobel – D. Zakaria, Akanji, Elvedi – Aebischer, Freuler, Xhaka, R. Rodriguez – R. Vargas, Ndoye – Embolo. Szövetségi kapitány: Murat Yakin
Kispadon: Keller (k), Muheim (k), Mvogo (k), Amdouni, Amenda, Comert, Fassnacht, Itten, Jaquez, Jashari, Manzambi, Muheim, Okafor, Rieder, Sow, Widmer  
Gólszerző: Embolo (17. – 11-esből) 

ÉLŐ, SZÖVEGES TUDÓSÍTÁS ITT!

 

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