Félidei eredmény: Katar–Svájc 0–1
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
B-CSOPORT
Katar–Svájc 0–1 – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Santa Clara, Levi's Stadion. Vezeti: S. Martínez (houndurasi)
KATAR: Abunada – Al-Ui, Pedro Miguel, Huhi, el-Amin – Gaber, Madibo, Laye – Edmilson Junior, Abduriszag, Afif. Szövetségi kapitány: Julen Lopetegui
Kispadon: Barsam (k), Sz. Zakaria (k), al-Brake, Huhi, al-Husszain, Lucas Mendes, Budiaf, Ahmed Fati, Hatem, Manai, Aladelin, A. Ali, Dzsamsid, al-Ganehi, al-Hajdosz
SVÁJC: Kobel – D. Zakaria, Akanji, Elvedi – Aebischer, Freuler, Xhaka, R. Rodriguez – R. Vargas, Ndoye – Embolo. Szövetségi kapitány: Murat Yakin
Kispadon: Keller (k), Muheim (k), Mvogo (k), Amdouni, Amenda, Comert, Fassnacht, Itten, Jaquez, Jashari, Manzambi, Muheim, Okafor, Rieder, Sow, Widmer
Gólszerző: Embolo (17. – 11-esből)