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Eltanácsolták a futballtól a német válogatott hősét
P. GY. B.
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2026.06.21. 12:22
A Werder Bremennél most már bánthatják, hogy lemondtak Deniz Undavról (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026
vb 2026
Deniz Undav
Németország
A német válogatottban szereplő Deniz Undav duplázott Elefántcsontpart ellen, de rögös út vezetett a sikerekig.
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Gyári munkásból lett a német válogatott egyik vb-gólfelelőse Deniz Undav
A korábban Julian Nagelsmann-nal nyilvános vitába keveredő mellett csak a legendás Roger Milla volt ilyen hatékony a kispadról beszállva.
foci vb 2026
vb 2026
Deniz Undav
Németország
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