Nemzeti Sportrádió

Eltanácsolták a futballtól a német válogatott hősét

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.21. 12:22
A Werder Bremennél most már bánthatják, hogy lemondtak Deniz Undavról (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Deniz Undav Németország
A német válogatottban szereplő Deniz Undav duplázott Elefántcsontpart ellen, de rögös út vezetett a sikerekig.
Foci vb 2026
1 órája

Gyári munkásból lett a német válogatott egyik vb-gólfelelőse Deniz Undav

A korábban Julian Nagelsmann-nal nyilvános vitába keveredő mellett csak a legendás Roger Milla volt ilyen hatékony a kispadról beszállva.

 

foci vb 2026 vb 2026 Deniz Undav Németország
Legfrissebb hírek

Pelétől Mbappéig: emlékezetes vb-pillanatok június 21-ről

Foci vb 2026
1 perce

Folytathatja a vb-t a német játékvezető

Foci vb 2026
9 perce

Yamal: Nekem Neymar a példaképen, de Messi a legjobb

Foci vb 2026
26 perce

Thibaut Courtois: Minél több góllal meg kell verni Iránt!

Foci vb 2026
31 perce

Messi óriási szobrot kapott Argentínában

Foci vb 2026
1 órája

Ezt ki látta? Saját karjára csatolta fel a játékvezető elvesztett óráját a paraguayi gólszerző – videó

Foci vb 2026
1 órája

Könnyítettek az iráni válogatott beutazási feltételein

Foci vb 2026
1 órája

Gyári munkásból lett a német válogatott egyik vb-gólfelelőse Deniz Undav

Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik