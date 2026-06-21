Statisztikák: először esett három gól az első „taktikai reklámszünet” előtt ezen a vb-n

Először fordult elő ezen a világbajnokságon, hogy az első félidőben tartott ivószünet előtt esik három gól egy mérkőzésen. Egy „negyeden” belül azért ez nem rekord, azt a 4–1-gyel zárult svájci–bosnyák összecsapás tartja, amikor mind az öt találat a második játékrészben elrendelt „taktikai reklámszünet” után született.

A spanyolokkal soha korábban nem fordult még elő, hogy egy világbajnoki mérkőzésen három gólt szerezzenek az első 25 perc alatt. Sőt, a XXI. században erre csak Németország volt képes, mégpedig a 2014-es tornán, a brazilok ellen a 7–1-re megnyert elődöntőben.

Lamine Yamal szerezte a spanyolok első találatát a szaúdiak ellen, ezzel egyrészt saját első vb-gólját is megszerezte, ráadásul felkerült egy olyan listára, ahol a spanyolok között „a fasorban sincs”, de megelőzi Lionel Messit. Merthogy a Barcelona csatára 18 és 343 naposan talált be az arabok kapujába, és ezzel a nyolc legfiatalabb lett, aki labdarúgó-vb-n gól szerzett. A „fasorban sincs” kitétel persze jócskán túlzó, hiszen spanyolból már szerepel egy a legfiatalabbak dobogóján: Gavi négy éve 18 évesen és 110 naposan köszönt be Costa Ricának, amivel a harmadik lett a listán a mexikói Manuel Rosas (18 év és 93 nap 1930-ban) és az egyetlen 18 éven aluli, a 17 évesen és 239 naposan 1958-ban eredményes Pelé mögött.

At 18 years and 343 days old, Lamine Yamal becomes the eighth-youngest player EVER to score at the World Cup. pic.twitter.com/8AmyIVO5nA — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 21, 2026

Egy magyar vonatkozás: Mikel Oyarzabal 1966 óta mindössze a második olyan játékos, aki egy világbajnoki mérkőzés első 25 percében három kanadai pontot szerzett: a Real Sociedad támadója két gólt és egy gólpasszt vállalt a szaúdiak ellen, ehhez hasonló korábban csak a közelmúltban elhunyt Fazekas Lászlónak sikerült, aki 1982-ben Salvador ellen egy gólt és két gólpasszt jegyzett.

A spanyolok sorozatban harmadik világbajnoki mérkőzésükön nem kaptak gólt, összesen pedig már 388 kapott gól nélküli percnél járnak – ám négy nyeretlen meccs után diadalmaskodtak újra.

A szaúdiak nyeretlenségi sorozata ezzel nyúlt négymeccsesre, legutóbb a 2022-es torna első mérkőzésén a későbbi világbajnok Argentínát győzték le 2–1-re.

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

H-CSOPORT

SPANYOLORSZÁG–SZAÚD-ARÁBIA 4–0 (3–0)

Atlanta, Atlanta Stadion, 68 239 néző. Vezette: Raphael Claus (brazil)

SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Pedri (Ruiz, 71.), Rodri – Yamal (Pino, a szünetben), Olmo (Merino, 62.), Baena (N. Williams, 62.) – Oyarzabal (F. Torres, a szünetben). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

SZAÚD-ARÁBIA: Al-Ovaisz – Abdulhamid, Al-Tambakti, Ladzsami, Al-Amri (Al-Hedzsi, 61.), Al-Harbi – N. al-Davszari (Al-Gannam, 90.), Al-Haibari (Kanno, a szünetben), Al-Dzsuvajr (Al-Hamdan, a szünetben) – Al-Burajkan (Al-Samat, 61.), Sz. al-Davszari. Szövetség kapitány: Jorgosz Donisz

Gólszerző: Yamal (11.), Oyarzabal (21., 24.), Al-Tambakti (49. – öngól)